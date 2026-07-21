Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Wszystkie oficjalne strefy rekreacyjne w tej nadmorskiej miejscowości zostały objęte całkowitym zakazem kąpieli. Przyczyną wywieszenia czerwonych flag nie są jednak zanieczyszczenia biologiczne, lecz dynamiczna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna, wywołana przez przemieszczający się nad Polską układ niżowy.

Oto szczegółowe zestawienie zamkniętych kąpielisk w Chłopach:

Chłopy 208B : Kąpielisko jest zamknięte . Temperatura powietrza oraz wody wynosi równe 17°C . Zmierzone warunki na miejscu wykazują wiatr o prędkości 5 m/s . Choć na plaży podmuchy mogą wydawać się umiarkowane, sztormowy wiatr na otwartym morzu, sięgający w porywach do 8 stopni w skali Beauforta, generuje potężne fale i zabójcze prądy wsteczne. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z dnia 14 lipca (kolejne zaplanowano na 22 lipca), jednak ze względów bezpieczeństwa wchodzenie do morza jest surowo zabronione.

: Kąpielisko jest . Temperatura powietrza oraz wody wynosi równe . Zmierzone warunki na miejscu wykazują wiatr o prędkości . Choć na plaży podmuchy mogą wydawać się umiarkowane, sztormowy wiatr na otwartym morzu, sięgający w porywach do 8 stopni w skali Beauforta, generuje potężne fale i zabójcze prądy wsteczne. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z dnia 14 lipca (kolejne zaplanowano na 22 lipca), jednak ze względów bezpieczeństwa wchodzenie do morza jest surowo zabronione. Chłopy 214: Kąpielisko jest zamknięte. Podobnie jak na sąsiednim stanowisku, temperatura powietrza oraz wody to rześkie 17°C, a wiatr na plaży wieje z prędkością 5 m/s. Powodem wywieszenia czerwonej flagi są wysokie fale oraz wyjątkowo groźne prądy wsteczne, które powstają, gdy masy wody uderzające o brzeg z ogromną siłą wracają w głąb morza. Jakość wody pod kątem sanitarnym jest bez zarzutu (ocena z 14 lipca potwierdza przydatność do kąpieli, a następne badanie odbędzie się 22 lipca), ale kluczowe znaczenie ma tu czerwona flaga uniemożliwiająca wejście do wody.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla wszystkich wczasowiczów martwiących się o stan sanitarny bałtyckiej wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Chłopach nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne wody przeprowadzone przez sanepid w dniu 14 lipca jednoznacznie potwierdziły jej przydatność do kąpieli. Choć obecnie i tak obowiązuje zakaz wchodzenia do morza z przyczyn pogodowych, możecie być spokojni – woda pozostaje biologicznie czysta, a kolejne rutynowe badania zaplanowano już na jutro, czyli 22 lipca.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecne warunki w Chłopach nie sprzyjają plażowaniu – temperatura powietrza wynosząca zaledwie 17°C oraz woda o tej samej temperaturze (17°C) w połączeniu z porywistym wiatrem zniechęcają do wypoczynku nad brzegiem. Co więcej, chłodny prąd powietrza polarnego z północy sprawia, że odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. Pamiętajcie o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz. Nawet przy brzegu prądy wsteczne potrafią w ułamku sekundy porwać człowieka. Słuchajcie poleceń ratowników, regularnie sprawdzajcie oznaczenia na kąpieliskach i dbajcie o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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