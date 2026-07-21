Sinice Mielnie. Czy w Mielnie można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Niespokojny Bałtyk i silne podmuchy wiatru sprawiły, że wejście do wody na terenie całej gminy jest obecnie zabronione. Ze względów bezpieczeństwa ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na każdym z monitorowanych punktów. Przyczyną zamknięcia wszystkich plaż są silny wiatr, wysoka fala oraz wyjątkowo zdradliwe prądy wsteczne.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż w Mielnie z aktualnymi warunkami:

Mielno 216 – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s.

– czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s. Mielno 218 – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s.

– czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s. Mielno 219 – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s.

– czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s. Mielno Floryda – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s.

– czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s. Mielno Krokus – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s.

– czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s. Mielno Morska – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s.

– czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s. Mielno Pionierów – czerwona flaga z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych; temperatura powietrza: 17°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 5 m/s.

Należy pamiętać, że prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu, a potrafią błyskawicznie wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej wysportowanych pływaków.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się sezonowych zakwitów sinic są dobre wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez sanepid 14 lipca, jednoznacznie wykazała, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 23 lipca. Oznacza to, że jedyną przeszkodą w korzystaniu z morskich kąpieli są obecnie wyłącznie trudne warunki hydrologiczne, a nie stan sanitarny wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mielnie nie sprzyja typowo letniemu plażowaniu na piasku. Temperatura powietrza oraz wody w Bałtyku wynosi zaledwie 17°C, a wiatr wiejący z prędkością 5 m/s potęguje odczucie chłodu. Prognozy meteorologiczne wskazują, że chłodniejsza i bardziej wietrzna aura może utrzymać się w regionie przez najbliższe dni.

Wypoczywając nad morzem, należy zawsze pamiętać o złotej zasadzie bezpieczeństwa: czerwona flaga to nie sugestia, lecz bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet gdy wydaje się, że fale przy brzegu nie są groźne, prądy głębinowe mogą stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo. Zawsze należy obserwować komunikaty wywieszane przez ratowników i bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie