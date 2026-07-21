Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach dziś zamknięte

Wszystkie cztery monitorowane plaże w Dąbkach zostały tymczasowo zamknięte z powodu skrajnie niebezpiecznych warunków hydrograficznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Wybrzeża Środkowego ostrzeżenia przed sztormem i silnym wiatrem, co bezpośrednio przekłada się na sytuację w pasie nadmorskim. Główną przyczyną wprowadzenia czerwonych flag na każdym z kąpielisk są fale przekraczające 70 cm oraz generowane przez nie silne prądy wsteczne, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto odważyłby się wejść do wody.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk:

Dąbki Wschód – kąpielisko I: zamknięte; powodem są wysokie fale (>70 cm) i prądy wsteczne. Temperatura powietrza oraz wody wynosi 17°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s.

zamknięte; powodem są wysokie fale (>70 cm) i prądy wsteczne. Temperatura powietrza oraz wody wynosi 17°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Dąbki Wschód – kąpielisko II: zamknięte; ratownicy wywiesili czerwoną flagę z uwagi na fale powyżej 70 cm i silne prądy wsteczne. Warunki termiczne to 17°C (powietrze i woda), przy wietrze 6 m/s.

zamknięte; ratownicy wywiesili czerwoną flagę z uwagi na fale powyżej 70 cm i silne prądy wsteczne. Warunki termiczne to 17°C (powietrze i woda), przy wietrze 6 m/s. Dąbki Zachód – kąpielisko I: zamknięte; wejście do wody jest zabronione przez fale o wysokości ponad 70 cm oraz silne prądy wsteczne. Notuje się tu 17°C w powietrzu i w wodzie oraz wiatr o prędkości 6 m/s.

zamknięte; wejście do wody jest zabronione przez fale o wysokości ponad 70 cm oraz silne prądy wsteczne. Notuje się tu 17°C w powietrzu i w wodzie oraz wiatr o prędkości 6 m/s. Dąbki Zachód – kąpielisko II: zamknięte; powód to fale przekraczające 70 cm i niebezpieczne prądy wsteczne. Podobnie jak na pozostałych plażach, temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, a wiatr osiąga 6 m/s.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Są dobre wieści dla osób obawiających się problemów z czystością biologiczną wody – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej przydatność do kąpieli, co oznacza, że pod kątem mikrobiologicznym woda pozostaje bezpieczna. Choć obecnie i tak obowiązuje zakaz kąpieli z powodu sztormowej aury, to przynajmniej czystość wody nie daje powodów do zmartwień.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem chłodu i silnego wiatru. Temperatura powietrza i wody na poziomie zaledwie 17°C w połączeniu z wiatrem o prędkości 6 m/s (który w porywach na otwartym morzu może być znacznie silniejszy) zdecydowanie nie zachęcają do plażowania. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli wydaje się, że fale słabną, prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu i mogą błyskawicznie wciągnąć w głąb morza, dlatego zawsze bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników i nie ryzykuj życia.

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