Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-21 11:40

Z powodu przechodzącego nad Polską i Bałtykiem układu niżowego, który przyniósł gwałtowne załamanie pogody i silny sztorm, na wszystkich plażach w Dąbkach wprowadzono bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Dnia 21 lipca nadmorskie kąpieliska zmagają się z ekstremalnie trudnymi warunkami, które zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag. To wyjątkowo chłodny i wietrzny dzień, podczas którego bezpieczeństwo na brzegu musi być absolutnym priorytetem.

Drewniana wieża ratownicza z czerwoną flagą na plaży w Dąbkach. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 21.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach dziś zamknięte

Wszystkie cztery monitorowane plaże w Dąbkach zostały tymczasowo zamknięte z powodu skrajnie niebezpiecznych warunków hydrograficznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Wybrzeża Środkowego ostrzeżenia przed sztormem i silnym wiatrem, co bezpośrednio przekłada się na sytuację w pasie nadmorskim. Główną przyczyną wprowadzenia czerwonych flag na każdym z kąpielisk są fale przekraczające 70 cm oraz generowane przez nie silne prądy wsteczne, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto odważyłby się wejść do wody.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk:

  • Dąbki Wschód – kąpielisko I: zamknięte; powodem są wysokie fale (>70 cm) i prądy wsteczne. Temperatura powietrza oraz wody wynosi 17°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s.
  • Dąbki Wschód – kąpielisko II: zamknięte; ratownicy wywiesili czerwoną flagę z uwagi na fale powyżej 70 cm i silne prądy wsteczne. Warunki termiczne to 17°C (powietrze i woda), przy wietrze 6 m/s.
  • Dąbki Zachód – kąpielisko I: zamknięte; wejście do wody jest zabronione przez fale o wysokości ponad 70 cm oraz silne prądy wsteczne. Notuje się tu 17°C w powietrzu i w wodzie oraz wiatr o prędkości 6 m/s.
  • Dąbki Zachód – kąpielisko II: zamknięte; powód to fale przekraczające 70 cm i niebezpieczne prądy wsteczne. Podobnie jak na pozostałych plażach, temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, a wiatr osiąga 6 m/s.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Są dobre wieści dla osób obawiających się problemów z czystością biologiczną wody – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej przydatność do kąpieli, co oznacza, że pod kątem mikrobiologicznym woda pozostaje bezpieczna. Choć obecnie i tak obowiązuje zakaz kąpieli z powodu sztormowej aury, to przynajmniej czystość wody nie daje powodów do zmartwień.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem chłodu i silnego wiatru. Temperatura powietrza i wody na poziomie zaledwie 17°C w połączeniu z wiatrem o prędkości 6 m/s (który w porywach na otwartym morzu może być znacznie silniejszy) zdecydowanie nie zachęcają do plażowania. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli wydaje się, że fale słabną, prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu i mogą błyskawicznie wciągnąć w głąb morza, dlatego zawsze bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników i nie ryzykuj życia.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki