Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie dziś zamknięte

Jedyny oficjalny punkt kąpielowy w Grzybowie został dzisiaj całkowicie zamknięty dla plażowiczów. Ratownicy podjęli tę decyzję ze względu na skrajnie niebezpieczne warunki panujące w strefie brzegowej.

Główna przyczyna zamknięcia:

Wysoka fala i silne prądy wsteczne: Na Kąpielisku Grzybowo wywieszono czerwoną flagę. Silny wiatr, który w porywach na Bałtyku osiąga dziś wysokie wartości w skali Beauforta, generuje bardzo wysokie, niebezpieczne fale uniemożliwiające bezpieczną kąpiel.

Należy pamiętać, że ignorowanie czerwonej flagi w takich warunkach to skrajna nieodpowiedzialność. W sąsiednim Kołobrzegu odnotowano już dziś przypadki niebezpiecznych zachowań turystów wchodzących do wzburzonej wody, co spotkało się z ogromną krytyką służb i internautów.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed nagłym zakwitem sinic potrafi popsuć urlopowe plany, zwłaszcza w obliczu kapryśnej letniej pogody. Są jednak dobre wieści – na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecnie żadnych śladów zakwitu sinic. Choć woda jest dziś zamknięta ze względu na wysokie fale, to pod względem biologicznym i sanitarnym pozostaje czysta. Ostatnia oficjalna ocena przydatności wody do kąpieli (przeprowadzona 9 lipca, z kolejnym badaniem zaplanowanym na 20 lipca) potwierdziła pełne bezpieczeństwo pod tym kątem. Gdy morze się uspokoi, jakość wody nie powinna stanowić przeszkody do kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Grzybowie nie zachęcają dzisiaj do plażowania. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo – również 17°C. Silny wiatr wiejący z prędkością 8 m/s (który w porywach nad otwartym morzem osiąga znacznie wyższe wartości) potęguje uczucie chłodu i tworzy wysokie fale.

Złota zasada każdego plażowicza: Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu. Nigdy nie wchodź do wody, gdy na stanowisku ratowniczym powiewa czerwona flaga. Warunki na morzu mogą zmienić się w mgnieniu oka, a silne prądy wsteczne są śmiertelnym zagrożeniem nawet dla doskonałych pływaków. Zawsze słuchaj poleceń ratowników i sprawdzaj komunikaty przed wyjściem na plażę.

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