Nikt nie chciał kupić tej postindustrialnej ruiny. Teraz lokale sprzedają się na pniu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-21 12:40

W Szczecinie dzieje się coś, czego nikt się nie spodziewał. Zabytkowa Stara Olejarnia – przez dekady niszczejąca, opuszczona, uznawana za „nie do uratowania” – właśnie stała się jedną z najgorętszych inwestycji hotelowych w Polsce. Grupa Arche sprzedała połowę lokali w zaledwie kilkanaście dni, i to w formule „off market”, zanim oferta trafiła do szerokiego rynku. Inwestycja warta 70 mln zł ma odmienić przemysłową część Golęcina, a jej otwarcie zaplanowano na koniec 2027 roku.

Sprzedaż, która zaskoczyła nawet Arche

Arche potwierdza: zainteresowanie Olejarnią było gigantyczne. Limitowana oferta „off market” rozeszła się błyskawicznie, a ceny zaczynały się od 13 900 zł netto za mkw. Dyrektor sprzedaży, Magdalena Sidorowicz, podkreśla, że inwestorzy po raz kolejny pokazali ogromne zaufanie do autorskiego Systemu Arche.

Hotel będzie jednym z największych w Szczecinie. W siedmiokondygnacyjnym obiekcie znajdzie się:

  • 195 pokoi hotelowych,
  • centrum konferencyjne MICE o pow. ponad 1000 m²,
  • restauracja z antresolą (1,5 tys. m²),
  • bar, kręgielnia, klub muzyczny,
  • spa z sauną i jacuzzi na ostatniej kondygnacji z widokiem na Odrę i port.

To ma być nowy, tętniący życiem punkt na mapie miasta.

Od oleju sojowego po ruinę. Arche przywraca legendę Golęcina

Historia Olejarni sięga 1837 roku. W jej murach produkowano olej sojowy, później rzepakowy, działała fabryka szczotek i odlewnia metali. Po latach świetności przyszły dekady zapomnienia – budynek niszczał, a kolejne przetargi nie przyciągały żadnych chętnych.

Wszystko zmieniło się dopiero w 2023 roku, gdy obiektem zainteresował się prezes Arche, Władysław Grochowski – filantrop, hotelarz, laureat Nagrody Nansena ONZ i Nagrody Matki Teresy.

— Myślałem, że to zupełnie zapomniane miejsce, ale otrzymujemy bardzo dużo podziękowań od mieszkańców Szczecina — mówi Grochowski. — Ratujemy obiekt i dajemy szansę na drugie życie całemu regionowi miasta.

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Rewitalizacja zgodnie z planem. Arche odkrywa przemysłowe skarby

Roboty ruszyły w II połowie 2025 roku. Wykonano kluczowe prace przygotowawcze, przebudowano instalacje i sieci zewnętrzne, uporządkowano teren pod nową zabudowę. Jesienią przeprowadzono wzmocnienie fundamentów przy użyciu nowoczesnej iniekcji geopolimerowej.

Największą sensacją okazało się odkrycie historycznych tuneli spalinowych, które odprowadzały dym z pieców do nieistniejącego komina. Arche zachowało je i przekształciło w przestrzeń ekspozycyjno‑muzealną. To właśnie tam powstanie podziemne „serce” obiektu – klub muzyczny, kręgielnia i strefa gier rodem z lat 90.

Architektura z rozmachem. Modernizm spotyka industrialną historię

Główny architekt Arche, Piotr Grochowski, zaprojektował nowy budynek hotelowy tak, by nawiązywał do modernistycznej zabudowy dawnego Stettiner Oderwerke. Biała elewacja, smukłe okna i rytmiczny układ stolarki tworzą dialog z dawną architekturą przemysłową.

W projekcie pojawi się też charakterystyczny żółty detal komunikacyjny, inspirowany suwnicami i żurawiami stoczniowymi – element, który ma stać się wizualnym symbolem inwestycji.

Olejarnia wraca do korzeni. Będzie tłocznia oleju i piekarnia

Arche chce, by historia miejsca była żywa. Dlatego w hotelu powstanie:

  • tłocznia oleju z dozownikami do degustacji,
  • piekarnia z wypiekami na miejscu.

To ukłon w stronę przemysłowej tradycji Golęcina i kultowego Paprykarza Szczecińskiego, produkowanego niegdyś tuż obok.

Dwie wielofunkcyjne sale po 450 m² – jedna w dawnej kotłowni, druga na wysokości 14 metrów z panoramicznym widokiem na Odrę – mają stać się wizytówką nowej Olejarni.

Arche stawia na „impact investing”. Golęcin ma stać się atrakcją turystyczną

— Chcemy, aby obiekt korespondował z charakterem dzielnicy przemysłowej, która ma ogromny, wciąż nieodkryty potencjał — podkreśla Adam Białas, rzecznik Arche.

Firma planuje współpracę z lokalną społecznością i stworzenie otwartego muzeum historii przemysłowej Golęcina. To część strategii „impact investing”, łączącej zysk z realnym wpływem społecznym.

Arche – gigant od ratowania zabytków

Grupa Arche to największa polska sieć hoteli z rodzimym kapitałem. Ma ponad 4,8 tys. pokoi, 2 tys. inwestorów i 12 tys. wybudowanych mieszkań. Od lat specjalizuje się w rewitalizacji zabytków, przekształcając je w tętniące życiem hotele.

Stara Olejarnia to kolejny dowód, że zapomniane obiekty mogą dostać drugą szansę – i stać się jedną z najgorętszych inwestycji w regionie.

Stara Olejarnia odzyskuje dawny blask
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