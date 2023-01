Piękna ruina pójdzie pod młotek. Można ją kupić "za grosze". Kiedyś produkowali tu olej i szczotki

Już nie przejedzie po nim żaden pociąg. Jedyny taki most w Europie przeszedł do historii

Monumentalny budynek, znany jako stara olejarnia, pełnił wiele funkcji. Produkowano w nim mąkę, olej, a nawet szczotki i metale kolorowe. Obecnie stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Jest to ulubione miejsce pasjonatów historii i eksploratorów opuszczonych miejsc, którzy uwieczniają je na zdjęciach i filmach. Niestety dawna fabryka często pada także ofiarą złodziei i wandali, którzy przyczyniają się do jej degradacji.

Niszczejący zabytek za 1 procent wartości

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków i czeka na nowego właściciela. Niestety wciąż nie ma chętnych, którzy chcieliby się zaopiekować "kłopotliwym" zabytkiem. 24 stycznia 2023 r., podczas sesji rady miasta, zdecydowano o sprzedaży budynku z 99-procentową bonifikatą. Oznacza to, że monumentalny budynek będzie można kupić za jedyne 50 tysięcy złotych. Niestety, pomimo atrakcyjnej ceny, inwestora czekają ogromne, wielomilionowe wydatki, które będzie trzeba przeznaczyć na doprowadzenie zrujnowanej budowli do dawnego blasku. Dodatkowo będzie on również zobowiązany do przestrzegania harmonogramu prac i nadzoru konserwatorskiego.

Pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce znajdzie się ktoś, kto do opuszczonego budynku wprowadzi nowe życie i w dawnej fabryce stworzy coś zupełnie nowego. Możliwości jest wiele. W starej olejarni mogłyby powstać np. biura, sklepy, a także eleganckie lofty z widokiem na Odrę.

Poznaj 10 tajemnic starej olejarni!

W poniższej galerii znajdziecie ciekawe fakty z historii starej olejarni, która była jednym z najważniejszych obiektów przemysłowych w historii Szczecina.

