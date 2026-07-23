Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 23.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-23 11:14

23 lipca w Ustroniu Morskim amatorzy morskich kąpieli będą musieli zmienić swoje plany, ponieważ nad południowym Bałtykiem przemieszcza się niż niosący chłodne i niestabilne powietrze. Z powodu silnego falowania na wszystkich czterech lokalnych kąpieliskach wywieszono dziś czerwone flagi, wprowadzając bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Sytuację potęgują obowiązujące w regionie ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnymi porywami wiatru.

Drewniana wieża ratownicza na plaży z czerwoną flagą zakazującą kąpieli. O pogodzie w Ustroniu Morskim przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 23.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim dziś zamknięte

Niespokojna aura nad polskim morzem wymusiła na ratownikach podjęcie zdecydowanych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym. Przemieszczający się nad Bałtykiem front przyniósł silny wiatr i wysokie fale, które przekraczają bezpieczne limity. Ze względu na fale osiągające wysokość powyżej 70 cm, na wszystkich kąpieliskach w Ustroniu Morskim obowiązuje dziś bezwzględny zakaz kąpieli.

Oto szczegółowy raport z warunków panujących na poszczególnych plażach:

  • Kąpielisko „Centralna”: Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 17°C. Wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Czerwona flaga powiewa ze względu na fale powyżej 70 cm.
  • Kąpielisko „Fregata”: Odnotowano tu temperaturę powietrza 17°C i wody 17°C. Prędkość wiatru to 6 m/s. Kąpielisko jest zamknięte z powodu fali przekraczającej 70 cm.
  • Kąpielisko „Muszla”: Warunki są identyczne – temperatura powietrza i wody wynosi po 17°C, wiatr wieje z prędkością 6 m/s. Wysokie fale (ponad 70 cm) uniemożliwiają bezpieczne wejście do morza.
  • Kąpielisko „Nadbrzeżna”: Termometry wskazują 17°C w powietrzu oraz 17°C w wodzie. Przy wietrze osiągającym 6 m/s wywieszono czerwoną flagę z powodu fal powyżej 70 cm.

Wszystkie powyższe pomiary zostały zaktualizowane 23 lipca 2026 roku. Choć oficjalne oceny czystości wody z 13 lipca potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli, to dzisiejsze siły natury uniemożliwiają korzystanie z tego atutu.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich turystów obawiających się letnich zakwitów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania laboratoryjne wody potwierdziły jej doskonałą jakość i pełną przydatność do kąpieli. Gdy tylko warunki wiatrowe i falowanie morza powrócą do normy, będzie można bezpiecznie i bez obaw powrócić do wodnych szaleństw.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustroniu Morskim upływa pod znakiem rześkiej, typowo sztormowej aury. Temperatura powietrza i wody zrównała się na poziomie 17°C, a chłodny wiatr wiejący z prędkością 6 m/s potęguje uczucie chłodu. Dodatkowo synoptycy IMGW ostrzegają, że niestabilne masy powietrza sprzyjają dziś powstawaniu widowiskowych, ale niezwykle niebezpiecznych trąb wodnych u wybrzeży Bałtyku.

Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga na maszcie to absolutny, kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli jesteś doświadczonym pływakiem, prądy wsteczne i wysokie fale mogą okazać się śmiertelną pułapką. Zawsze bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników wodnych i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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