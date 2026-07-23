Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach dziś zamknięte

Decyzja ratowników o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich czterech kąpieliskach w Dąbkach jest bezpośrednim skutkiem załamania pogody i silnego wiatru nad Bałtykiem. Choć woda jest czysta, warunki fizyczne panujące w morzu uniemożliwiają bezpieczną rekreację. Wszystkie plaże w Dąbkach objęte są dziś całkowitym zakazem kąpieli.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk oraz warunków, jakie na nich panują:

Dąbki Wschód – kąpielisko I: kąpielisko zamknięte. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody również 17°C. Prędkość wiatru sięga 8 m/s. Powodem wywieszenia czerwonej flagi są fale przekraczające 70 cm oraz silne prądy wsteczne.

kąpielisko zamknięte. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody również 17°C. Prędkość wiatru sięga 8 m/s. Powodem wywieszenia czerwonej flagi są fale przekraczające 70 cm oraz silne prądy wsteczne. Dąbki Wschód – kąpielisko II: kąpielisko zamknięte. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody również 17°C. Prędkość wiatru to 8 m/s. Powodem zamknięcia są fale powyżej 70 cm i niebezpieczne prądy wsteczne.

kąpielisko zamknięte. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a temperatura wody również 17°C. Prędkość wiatru to 8 m/s. Powodem zamknięcia są fale powyżej 70 cm i niebezpieczne prądy wsteczne. Dąbki Zachód – kąpielisko I: kąpielisko zamknięte. Temperatura powietrza wynosi 17°C, woda ma 17°C, a prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Czerwona flaga powiewa ze względu na fale powyżej 70 cm oraz prądy wsteczne.

kąpielisko zamknięte. Temperatura powietrza wynosi 17°C, woda ma 17°C, a prędkość wiatru wynosi 8 m/s. Czerwona flaga powiewa ze względu na fale powyżej 70 cm oraz prądy wsteczne. Dąbki Zachód – kąpielisko II: kąpielisko zamknięte. Temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 17°C, przy wietrze wiejącym z prędkością 8 m/s. Przyczyną zakazu kąpieli są fale >70 cm oraz silne prądy wsteczne.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla Wybrzeża Środkowego. Silny wiatr wiejący z prędkością 8 m/s generuje fale o wysokości powyżej 70 cm, a co najgroźniejsze – bardzo zdradliwe prądy wsteczne. Prądy te potrafią w ułamku sekundy porwać nawet doświadczonego pływaka w głąb morza, dlatego ratownicy bezwzględnie apelują o respektowanie czerwonej flagi. Sytuacja w Dąbkach wpisuje się w szerszy krajobraz na Pomorzu Zachodnim, gdzie z powodu trudnej aury zamknięto już kilkadziesiąt kąpielisk.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się letnich zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Obecne zamknięcie plaż wynika wyłącznie z niebezpiecznych warunków fizycznych – wysokich fal i prądów wstecznych – a nie z przyczyn sanitarnych czy biologicznych. Gdy tylko wiatr ucichnie, a morze się uspokoi, woda będzie w pełni gotowa na przyjęcie urlopowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Czwartek na plażach w Dąbkach upływa pod znakiem rześkiej, wietrznej aury. Temperatura powietrza i wody zrównały się na poziomie 17°C, co w połączeniu z wiatrem o prędkości 8 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest niska. Nad Bałtykiem przemieszcza się obecnie układ niżowy, który niesie ze sobą przelotne opady i silniejsze porywy wiatru w całym regionie.

Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody, nawet tylko po to, by zmoczyć stopy. Żywioł, jakim jest morze, bywa nieprzewidywalny, a prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, zawsze słuchajmy poleceń dyżurujących ratowników i monitorujmy komunikaty przed planowaniem wyjścia na plażę.

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