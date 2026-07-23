Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 23.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-23 11:17

Sztormowa aura, która od kilku dni daje się we znaki nad polskim morzem, zmusiła ratowników do podjęcia zdecydowanych kroków w Grzybowie. 23 lipca na tutejszym kąpielisku powiewa czerwona flaga, co oznacza całkowity zakaz wchodzenia do wody. Przyczyną tej decyzji są wyjątkowo trudne warunki wywołane przez niedawne załamanie pogody na Bałtyku.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Grzybowie oznacza zakaz kąpieli. O pogodzie nad morzem czytaj w SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 23.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie dziś zamknięte

Niestety, miłośnicy morskich kąpieli muszą dziś zmienić swoje plany. Silny sztormowy wiatr i wysokie fale, będące pokłosiem ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych IMGW dla środkowego wybrzeża, uniemożliwiają bezpieczną rekreację w wodzie. Ze względu na ogromne zagrożenie, jakie niosą ze sobą prądy wsteczne i wysoki stan morza, na plaży obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych miejsc:

  • Kąpielisko Grzybowo – zamknięte z powodu wysokiej fali i silnego wiatru. Prędkość wiatru na plaży dochodzi dziś do 11 m/s, co przy braku odpowiedniej osłony tworzy bardzo niebezpieczne warunki bezpośrednio przy brzegu.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów toksycznych alg. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody przeprowadzona przez Główny Inspektorat Sanitarny miała miejsce 22 lipca 2026 roku i potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku. Oznacza to, że gdy tylko wiatr ucichnie, a fale opadną, będzie można bezpiecznie i bez obaw powrócić do pluskania się w Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Grzybowie nie sprzyja plażowaniu w tradycyjnym wydaniu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a chłodny wiatr o prędkości 11 m/s sprawia, że temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa. Co ciekawe, woda w Bałtyku jest dziś cieplejsza od powietrza i ma 17°C, jednak z powodu czerwonej flagi musimy zrezygnować z wchodzenia do morza. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: czerwona flaga to bezwzględny zakaz kąpieli. Nigdy nie ignorujmy poleceń ratowników i nie wchodźmy do wzburzonej wody – nawet z pozoru niegroźna przybrzeżna fala może mieć niszczycielską siłę.

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