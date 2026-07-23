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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie dziś zamknięte
Niestety, miłośnicy morskich kąpieli muszą dziś zmienić swoje plany. Silny sztormowy wiatr i wysokie fale, będące pokłosiem ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych IMGW dla środkowego wybrzeża, uniemożliwiają bezpieczną rekreację w wodzie. Ze względu na ogromne zagrożenie, jakie niosą ze sobą prądy wsteczne i wysoki stan morza, na plaży obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli.
Oto szczegółowy wykaz zamkniętych miejsc:
- Kąpielisko Grzybowo – zamknięte z powodu wysokiej fali i silnego wiatru. Prędkość wiatru na plaży dochodzi dziś do 11 m/s, co przy braku odpowiedniej osłony tworzy bardzo niebezpieczne warunki bezpośrednio przy brzegu.
Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację
Mamy dobre wieści dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów toksycznych alg. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody przeprowadzona przez Główny Inspektorat Sanitarny miała miejsce 22 lipca 2026 roku i potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 3 sierpnia 2026 roku. Oznacza to, że gdy tylko wiatr ucichnie, a fale opadną, będzie można bezpiecznie i bez obaw powrócić do pluskania się w Bałtyku.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejszy dzień w Grzybowie nie sprzyja plażowaniu w tradycyjnym wydaniu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a chłodny wiatr o prędkości 11 m/s sprawia, że temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa. Co ciekawe, woda w Bałtyku jest dziś cieplejsza od powietrza i ma 17°C, jednak z powodu czerwonej flagi musimy zrezygnować z wchodzenia do morza. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: czerwona flaga to bezwzględny zakaz kąpieli. Nigdy nie ignorujmy poleceń ratowników i nie wchodźmy do wzburzonej wody – nawet z pozoru niegroźna przybrzeżna fala może mieć niszczycielską siłę.