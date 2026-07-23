Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Sytuacja na plażach w Mielnie jest dziś wyjątkowo trudna. Choć niedawny, potężny sztorm, który we wtorek osiągał momentami nawet do 10 stopni w skali Beauforta, powoli słabnie, to wzburzone morze wciąż nie nadaje się do bezpiecznej kąpieli. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na czwartek ostrzeżenia przed silnym wiatrem na Bałtyku Południowym, co bezpośrednio przekłada się na trudne warunki przy samym brzegu. Na wszystkich siedmiu monitorowanych kąpieliskach w Mielnie ratownicy wywiesili czerwone flagi.

Główną przyczyną wprowadzenia bezwzględnego zakazu kąpieli są fale przekraczające wysokość 70 cm, na których pojawiają się charakterystyczne, pieniste białe grzywy. Taka sytuacja stwarza ogromne ryzyko powstawania zabójczych prądów wstecznych, które mogą wciągnąć pod wodę nawet doświadczonych pływaków.

Bezwzględny zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na następujących kąpieliskach:

Mielno 216 – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm, wiatr 8 m/s, temp. powietrza i wody: 17°C.

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm, wiatr 8 m/s, temp. powietrza i wody: 17°C. Mielno 218 – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm, wiatr 8 m/s, temp. powietrza i wody: 17°C.

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm, wiatr 8 m/s, temp. powietrza i wody: 17°C. Mielno 219 – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm, wiatr 8 m/s, temp. powietrza i wody: 17°C.

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm, wiatr 8 m/s, temp. powietrza i wody: 17°C. Mielno Floryda – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm, wiatr 8 m/s, temp. powietrza i wody: 17°C.

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm, wiatr 8 m/s, temp. powietrza i wody: 17°C. Mielno Krokus – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm, wiatr 8 m/s, temp. powietrza i wody: 17°C.

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm, wiatr 8 m/s, temp. powietrza i wody: 17°C. Mielno Morska – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm, wiatr 8 m/s, temp. powietrza i wody: 17°C.

– czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm, wiatr 8 m/s, temp. powietrza i wody: 17°C. Mielno Pionierów – czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm, wiatr 8 m/s, temp. powietrza i wody: 17°C.

Warto dodać, że woda w tych miejscach pod względem mikrobiologicznym jest czysta i zdatna do kąpieli, jednak ze względu na ekstremalne i zagrażające życiu warunki fizyczne, wejście do morza pozostaje kategorycznie zabronione.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści w tym trudnym pogodowo dniu – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu, a jej przydatność do kąpieli potwierdziły ostatnie badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzisiejsze zamknięcie plaż ma charakter wyłącznie meteorologiczny i wynika z szalejącego żywiołu oraz wysokich fal, a nie z obecności niebezpiecznych toksyn biologicznych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Mielnie 23 lipca nie sprzyjają plażowaniu w tradycyjnym wydaniu. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi zaledwie 17°C, a chłodny wiatr wiejący z prędkością 8 m/s potęguje odczucie zimna. Dodatkowo synoptycy IMGW ostrzegają przed możliwością wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz burz na Wybrzeżu Środkowym.

Złota zasada każdego turysty brzmi: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli uważasz się za doskonałego pływaka, prądy wsteczne generowane przez wysokie fale potrafią wciągnąć człowieka pod wodę w ułamku sekundy. Zawsze stosuj się do poleceń ratowników i nie ryzykuj zdrowia ani życia – wzburzony Bałtyk wymaga pełnego respektu.

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