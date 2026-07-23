Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 23.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-23 13:08

Po uderzeniu potężnego sztormu na Bałtyku i w obliczu wciąż trwającego załamania pogody, plażowicze w Mrzeżynie muszą zapomnieć o morskich kąpielach. W dniu 23 lipca wszystkie trzy lokalne kąpieliska zostały zamknięte z powodu skrajnie niebezpiecznych warunków wodnych, co pokrywa się z wydanymi przez IMGW ostrzeżeniami przed burzami i silnym wiatrem w województwie zachodniopomorskim. Służby ratownicze bezwzględnie zakazują wchodzenia do wody, priorytetowo traktując bezpieczeństwo wypoczywających.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Mrzeżynie przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 23.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie dziś zamknięte

Trudne warunki pogodowe, będące pokłosiem niedawnego silnego sztormu na Bałtyku, uniemożliwiły bezpieczną rekreację nad wodą. Wysokie fale oraz wyjątkowo silne prądy wsteczne sprawiły, że ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na całym lokalnym wybrzeżu. Dodatkowo, dla powiatu gryfickiego, w którym leży Mrzeżyno, IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami z porywami wiatru osiągającymi do 65 km/h, co potęguje zagrożenie.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie zamkniętych kąpielisk:

  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 – na plaży obowiązuje całkowity zakaz kąpieli z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a wody 16°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Ostatnia ocena przydatności wody do kąpieli pochodzi z 13 lipca.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2 – tu również wywieszono czerwoną flagę z powodu wysokiej fali i prądów wstecznych. Warunki termiczne są identyczne: temperatura powietrza to 17°C, a wody 16°C, przy wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s. Badania wody z 13 lipca nie wykazały żadnych zanieczyszczeń.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Zachód – zachodnia plaża także pozostaje zamknięta. Przyczyną są wysokie fale oraz silne prądy wsteczne. Odnotowano tu nieco silniejszy wiatr, osiągający 5 m/s. Temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda ma 16°C. Woda jest mikrobiologicznie czysta (ostatnia ocena z 13 lipca).

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści w kwestii czystości wody – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania laboratoryjne, przeprowadzone w połowie lipca, potwierdziły, że woda pod względem biologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć obecnie wejście do morza uniemożliwiają wyłącznie niebezpieczne prądy i wysokie fale, to po uspokojeniu się żywiołu jakość wody nie powinna stanowić przeszkody dla plażowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Mrzeżynie nie zachęca do plażowania – temperatura powietrza oscylująca wokół 17°C, chłodna woda o temperaturze 16°C oraz wiatr w granicach 4–5 m/s tworzą mało komfortowe warunki. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego urlopowicza: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Prądy wsteczne to niewidzialne i śmiertelnie niebezpieczne zjawisko, które potrafi porwać nawet doświadczonego pływaka. Zawsze słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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