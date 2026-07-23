Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Choć wakacje trwają w najlepsze, dynamiczna sytuacja pogodowa wymusiła na ratownikach podjęcie zdecydowanych kroków w celu ochrony zdrowia i życia turystów. Na wszystkich trzech strzeżonych kąpieliskach w Łazach powiewa dziś czerwona flaga. Przyczyną zamknięcia nie są jednak parametry mikrobiologiczne wody, lecz ekstremalnie trudne i niebezpieczne warunki fizyczne na morzu.

Wszystkie lokalne plaże zostały wyłączone z użytku z tych samych, niezwykle poważnych powodów:

Łazy 223B – odnotowano tutaj wysokie, wyraźne i długie fale pokryte białą pianą, których wysokość dochodzi aż do 2,5 metra. Sytuację na kąpielisku potęgują zdradzieckie, silne prądy wsteczne oraz wiatr wiejący z prędkością 9 m/s (5 stopni w skali Beauforta).

– odnotowano tutaj wysokie, wyraźne i długie fale pokryte białą pianą, których wysokość dochodzi aż do 2,5 metra. Sytuację na kąpielisku potęgują zdradzieckie, silne prądy wsteczne oraz wiatr wiejący z prędkością 9 m/s (5 stopni w skali Beauforta). Łazy 224 – obowiązuje tu całkowity zakaz wchodzenia do wody z powodu fal sięgających 2,5 metra, silnych prądów wstecznych oraz porywistego wiatru dochodzącego do 9 m/s.

– obowiązuje tu całkowity zakaz wchodzenia do wody z powodu fal sięgających 2,5 metra, silnych prądów wstecznych oraz porywistego wiatru dochodzącego do 9 m/s. Łazy 225B – identyczne, skrajnie niebezpieczne warunki panują na tym odcinku plaży; fale o wysokości 2,5 metra i niewidoczne z brzegu prądy wsteczne stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia każdego, kto spróbowałby wejść do wody.

Ratownicy WOPR apelują o bezwzględne respektowanie zakazu. Prądy wsteczne potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonego pływaka, a wysoka fala uniemożliwia jakąkolwiek skuteczną akcję ratunkową.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią skutecznie zepsuć letni urlop. Na monitorowanych kąpieliskach w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalnymi raportami sanitarnymi, woda w regionie jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdyby nie szalejący żywioł, wysoka fala oraz niebezpieczne prądy, stan czystości wody pozwoliłby dziś na w pełni bezpieczną rekreację.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki atmosferyczne w Łazach zdecydowanie nie zachęcają do plażowania. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 17°C. Silny, chłodny wiatr wiejący z prędkością 9 m/s (5 stopni w skali Beauforta) w połączeniu z przechodzącym frontem deszczowym sprawia, że temperatura odczuwalna jest znacznie niższa.

W takie dni jak ten, niezależnie od planów urlopowych, bezpieczeństwo musi stać na pierwszym miejscu. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia ani zalecenie – to absolutny zakaz wchodzenia do wody, który ratuje ludzkie życie.

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