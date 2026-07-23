Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 23.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-23 13:09

Po silnym sztormie, który na początku tygodnia nawiedził polskie wybrzeże, kapryśna aura nadal nie odpuszcza wypoczywającym nad Bałtykiem. Aktualne prognozy IMGW na 23 lipca ostrzegają przed przechodzącym nad regionem układem niżowym, przynoszącym ulewne deszcze, a nawet ryzyko powstawania niebezpiecznych trąb wodnych. Z tego powodu na wszystkich plażach w Łazach wprowadzono dziś bezwzględny zakaz kąpieli.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli w Łazach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 23.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Choć wakacje trwają w najlepsze, dynamiczna sytuacja pogodowa wymusiła na ratownikach podjęcie zdecydowanych kroków w celu ochrony zdrowia i życia turystów. Na wszystkich trzech strzeżonych kąpieliskach w Łazach powiewa dziś czerwona flaga. Przyczyną zamknięcia nie są jednak parametry mikrobiologiczne wody, lecz ekstremalnie trudne i niebezpieczne warunki fizyczne na morzu.

Wszystkie lokalne plaże zostały wyłączone z użytku z tych samych, niezwykle poważnych powodów:

  • Łazy 223B – odnotowano tutaj wysokie, wyraźne i długie fale pokryte białą pianą, których wysokość dochodzi aż do 2,5 metra. Sytuację na kąpielisku potęgują zdradzieckie, silne prądy wsteczne oraz wiatr wiejący z prędkością 9 m/s (5 stopni w skali Beauforta).
  • Łazy 224 – obowiązuje tu całkowity zakaz wchodzenia do wody z powodu fal sięgających 2,5 metra, silnych prądów wstecznych oraz porywistego wiatru dochodzącego do 9 m/s.
  • Łazy 225B – identyczne, skrajnie niebezpieczne warunki panują na tym odcinku plaży; fale o wysokości 2,5 metra i niewidoczne z brzegu prądy wsteczne stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia każdego, kto spróbowałby wejść do wody.

Ratownicy WOPR apelują o bezwzględne respektowanie zakazu. Prądy wsteczne potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonego pływaka, a wysoka fala uniemożliwia jakąkolwiek skuteczną akcję ratunkową.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią skutecznie zepsuć letni urlop. Na monitorowanych kąpieliskach w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalnymi raportami sanitarnymi, woda w regionie jest w pełni przydatna do kąpieli. Gdyby nie szalejący żywioł, wysoka fala oraz niebezpieczne prądy, stan czystości wody pozwoliłby dziś na w pełni bezpieczną rekreację.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki atmosferyczne w Łazach zdecydowanie nie zachęcają do plażowania. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 17°C. Silny, chłodny wiatr wiejący z prędkością 9 m/s (5 stopni w skali Beauforta) w połączeniu z przechodzącym frontem deszczowym sprawia, że temperatura odczuwalna jest znacznie niższa.

W takie dni jak ten, niezależnie od planów urlopowych, bezpieczeństwo musi stać na pierwszym miejscu. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia ani zalecenie – to absolutny zakaz wchodzenia do wody, który ratuje ludzkie życie.

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