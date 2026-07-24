Zajrzeliśmy do strefy SPA w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Wnętrza robią wrażenie

Hotel Gołębiewski Pobierowo. Strefa SPA już działa

Hotel Gołębiewski w Pobierowie stopniowo udostępnia kolejne atrakcje dla swoich gości. Po otwarciu obiektu oraz Parku Wodnego Tropikana przyszedł czas na długo wyczekiwaną strefę SPA, która została uruchomiona 15 lipca 2026 roku. To miejsce stworzone z myślą o osobach, które chcą odpocząć od wakacyjnego zgiełku i zrelaksować się w eleganckich wnętrzach. Całość utrzymano w eleganckim stylu, charakterystycznym dla najnowszej inwestycji sieci Gołębiewski. Fotografie znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

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Zajrzeliśmy do strefy SPA w hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

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Goście mogą skorzystać z szerokiej oferty zabiegów

Nowo otwarta strefa oferuje bogaty wybór zabiegów pielęgnacyjnych i relaksacyjnych. W ofercie znalazły się m.in. masaże, rytuały na ciało, zabiegi na twarz oraz pakiety SPA przygotowane zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Do dyspozycji gości oddano również nowoczesne gabinety zabiegowe. To kolejny element rozbudowy oferty hotelu, który od początku działalności zapowiadał stopniowe uruchamianie następnych atrakcji.

Więcej o zabiegach w strefie SPA pisaliśmy tutaj: Nowość w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Kolejna strefa została otwarta

Hotel Gołębiewski w Pobierowie poszerza swoją ofertę

Największy hotel nad polskim morzem rozpoczął przyjmowanie pierwszych gości w czerwcu tego roku o czym pisaliśmy tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Od tego czasu sukcesywnie udostępniane są kolejne części kompleksu. Do dyspozycji odwiedzających są już m.in. oczywiście przestronne pokoje, restauracje, Park Wodny Tropikana z basenami i saunami, a od połowy lipca również nowoczesna strefa SPA.