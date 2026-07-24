Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Niezwykle niska temperatura wody, wynosząca dzisiaj zaledwie 15°C, może zaskakiwać, ale ma swoje jasne uzasadnienie naukowe. To wynik potężnego, zimowego wlewu zimnych i mocno zasolonych wód z Morza Północnego. Choć dla plażowiczów oznacza to chłodniejszy prysznic, dla bałtyckiego ekosystemu to zbawienny zastrzyk tlenu, który sprzyja odbudowie populacji ryb. Przy łagodnym wietrze wynoszącym dziś zaledwie 2 m/s, warunki na plaży są jednak niezwykle przyjemne.

Oto pełna lista otwartych kąpielisk w Darłowie na dzień 24 lipca 2026 roku:

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s. Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s. Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s. Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s. Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s. Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s. Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią popsuć letni urlop. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano obecności sinic, a woda jest w pełni przejrzysta i bezpieczna. Choć w innych częściach województwa pomorskiego sanepid musiał zamknąć pojedyncze kąpieliska z powodu bakterii, tutejsze wybrzeże pozostaje wolne od biologicznych zanieczyszczeń. Sprzyja temu m.in. chłodniejsza woda, która nie pozwala na gwałtowny rozwój glonów i cyjanobakterii.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Wietrzne i deszczowe dni mamy już na szczęście za sobą. Dzisiejsze warunki to idealny kompromis dla tych, którzy chcą odpocząć od upałów, ale marzą o słonecznym dniu na piasku. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr 2 m/s) sprawia, że odczuwalne ciepło sprzyja spacerom i plażowaniu. Pamiętajmy jednak, że rześka woda o temperaturze 15°C wymaga dużej ostrożności – zbyt nagłe wejście do morza może grozić szokiem termicznym. Niezależnie od panujących warunków, złota zasada bezpiecznego wypoczynku pozostaje niezmienna: zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie