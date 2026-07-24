Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-24 16:00

Dla osób spędzających urlop w Darłowie nadeszła długo wyczekiwana poprawa pogody – po sztormie, który na początku tygodnia wymusił zamknięcie plaż, w piątek 24 lipca na turystów czekają doskonałe warunki do rekreacji. Wszystkie osiem lokalnych kąpielisk jest dziś otwartych i gotowych na przyjęcie wczasowiczów. Choć słońce i spokojny wiatr zachęcają do relaksu, woda w morzu ma rześkie 15°C, co jest bezpośrednim efektem wyjątkowych zjawisk hydrologicznych w tym sezonie.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Darłowie. O pogodzie nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Niezwykle niska temperatura wody, wynosząca dzisiaj zaledwie 15°C, może zaskakiwać, ale ma swoje jasne uzasadnienie naukowe. To wynik potężnego, zimowego wlewu zimnych i mocno zasolonych wód z Morza Północnego. Choć dla plażowiczów oznacza to chłodniejszy prysznic, dla bałtyckiego ekosystemu to zbawienny zastrzyk tlenu, który sprzyja odbudowie populacji ryb. Przy łagodnym wietrze wynoszącym dziś zaledwie 2 m/s, warunki na plaży są jednak niezwykle przyjemne.

Oto pełna lista otwartych kąpielisk w Darłowie na dzień 24 lipca 2026 roku:

  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.
  • Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5: woda przydatna do kąpieli (ocena z 17.07, kolejne badanie 28.07). Temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 15°C, wiatr 2 m/s.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią popsuć letni urlop. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano obecności sinic, a woda jest w pełni przejrzysta i bezpieczna. Choć w innych częściach województwa pomorskiego sanepid musiał zamknąć pojedyncze kąpieliska z powodu bakterii, tutejsze wybrzeże pozostaje wolne od biologicznych zanieczyszczeń. Sprzyja temu m.in. chłodniejsza woda, która nie pozwala na gwałtowny rozwój glonów i cyjanobakterii.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Wietrzne i deszczowe dni mamy już na szczęście za sobą. Dzisiejsze warunki to idealny kompromis dla tych, którzy chcą odpocząć od upałów, ale marzą o słonecznym dniu na piasku. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr 2 m/s) sprawia, że odczuwalne ciepło sprzyja spacerom i plażowaniu. Pamiętajmy jednak, że rześka woda o temperaturze 15°C wymaga dużej ostrożności – zbyt nagłe wejście do morza może grozić szokiem termicznym. Niezależnie od panujących warunków, złota zasada bezpiecznego wypoczynku pozostaje niezmienna: zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki