Szczyt głupoty na S3. 27‑latek nie chciał stać w korku i zrobił coś nieoczekiwanego.

Szokujący manewr na S3. Ford jedzie pod prąd korytarzem życia

Do zdarzenia doszło na drodze S3, na wysokości Klinisk Wielkich, na pasie w kierunku Świnoujścia. W miejscu, gdzie kierowcy zgodnie z przepisami utworzyli korytarz życia, 27‑latek postanowił zrobić coś, co policjanci określają jako skrajnie nieodpowiedzialne. Zawrócił i ruszył pod prąd, jadąc korytarzem przeznaczonym wyłącznie dla służb ratunkowych.

Informacja o tym zachowaniu szybko trafiła do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Mundurowi z pionu prewencji natychmiast rozpoczęli ustalanie sprawcy. Jak się okazało – nie trwało to długo. Jeszcze przed upływem dwóch dni mężczyzna został namierzony i pociągnięty do odpowiedzialności.

– Chwila skrajnej nieodpowiedzialności mogła doprowadzić do tragedii. Jazda pod prąd korytarzem życia to jedno z najpoważniejszych naruszeń bezpieczeństwa na drodze ekspresowej – mówi sierż. Martyna Kowalska z KPP w Goleniowie.

Słone mandaty i punkty karne

27‑latek nie próbował się tłumaczyć. Przyznał się do dwóch wykroczeń: jazdy pod prąd na drodze ekspresowej oraz naruszenia zakazu korzystania z przejazdu przeznaczonego dla pojazdów uprzywilejowanych. Policjanci nie mieli wątpliwości – takie zachowanie wymaga zdecydowanej reakcji.

Mężczyzna został ukarany dwoma mandatami na łączną kwotę 8 000 zł. Do tego doliczono mu 23 punkty karne. To kara, która może poważnie odbić się na jego dalszej przygodzie z prowadzeniem samochodu.

– Korytarz życia tworzy się wyłącznie po to, aby służby ratunkowe mogły jak najszybciej dotrzeć do osób potrzebujących pomocy. Wykorzystywanie go jako sposobu na ominięcie korka jest skrajnie niebezpieczne – podkreśla sierż. Kowalska.

Dlaczego to takie groźne? Policja apeluje

Jazda pod prąd na drodze ekspresowej to ryzyko czołowego zderzenia, które przy prędkościach panujących na S3 mogłoby skończyć się tragicznie. Dodatkowo kierowca blokuje przejazd służbom, które mogą walczyć o czyjeś życie.

– Żadna oszczędność czasu nie jest warta ryzykowania ludzkiego życia. Apelujemy do kierowców o rozsądek i przestrzeganie przepisów – dodaje policjantka.

Świadkowie znów okazali się kluczowi

To właśnie dzięki zgłoszeniu od świadków policjanci mogli szybko ustalić sprawcę. Mundurowi podkreślają, że takie reakcje są niezwykle ważne – pozwalają eliminować z ruchu kierowców, którzy stwarzają realne zagrożenie.

To kolejny przykład, że korytarz życia działa tylko wtedy, gdy wszyscy kierowcy zachowują się odpowiedzialnie. Jeden nieodpowiedzialny manewr może zamienić drogę ekspresową w miejsce tragedii.

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