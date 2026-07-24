Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-24 13:02

Piątek, 24 lipca, przynosi wyczekiwane uspokojenie aury na zachodnim wybrzeżu po ostatnich deszczowych i chłodniejszych dniach, które mocno wystawiły na próbę cierpliwość wypoczywających nad Bałtykiem. Kameralne kąpielisko w Grzybowie wita dziś plażowiczów wyjątkowo spokojną wodą i łagodnym wiatrem, oferując bezpieczne warunki do rekreacji. To doskonały moment na odpoczynek nad samym brzegiem morza przed nadchodzącym przełomem w pogodzie, który już w najbliższych dniach przyniesie upragnione słońce i znacznie wyższe temperatury.

Biała flaga powiewa nad pustą wieżą ratowniczą na plaży w Grzybowie. O warunkach kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Plażowicze przebywający w Grzybowie mają dziś powody do zadowolenia. Jedyne oficjalne i strzeżone kąpielisko w tej urokliwej miejscowości jest w pełni otwarte dla miłośników morskich kąpieli. Choć temperatura powietrza wynosi obecnie umiarkowane 19°C, to woda w Bałtyku jest niemal tak samo ciepła i osiąga zachęcające 18°C. Sytuacji na plaży sprzyja wyjątkowo spokojny, niemal niewyczuwalny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s, co gwarantuje brak wysokich fal i bezpieczne wejście do wody. Służby sanitarne potwierdziły najwyższą jakość tutejszego akwenu – ostatnie oficjalne badanie czystości wody przeprowadzone 22 lipca 2026 roku wykazało, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Kolejna kontrola laboratoryjna zaplanowana jest na 3 sierpnia.

Oto szczegółowy raport z warunków na kąpielisku:

  • Kąpielisko GrzybowoOTWARTE (na kąpielisku powiewa biała flaga). Temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 3 m/s. Woda przydatna do kąpieli (ocena z dnia 22.07.2026).

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Wypoczywający w Grzybowie mogą odetchnąć z ulgą – napływają doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego pogorszenia jakości wody ze względu na uciążliwy zakwit glonów. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano żadnych śladów obecności sinic. Woda zachowuje pełną przejrzystość i jest całkowicie bezpieczna dla kąpiących się, co potwierdzają zarówno bieżące obserwacje ratowników, jak i ostatnie laboratoryjne analizy Sanepidu. Plażowicze mogą bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku, pamiętając o standardowym zachowaniu ostrożności.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze łagodne warunki w Grzybowie (temperatura powietrza 19°C i wody 18°C przy spokojnym wietrze) to idealny wstęp do tego, co wydarzy się w kolejnych dniach. Synoptycy prognozują bowiem spektakularny napływ afrykańskich mas powietrza i nadejście potężnej kopuły ciepła, która już w weekend przyniesie nad polskie morze temperatury przekraczające 25°C, a w kolejnych dniach nawet 30°C. Bez względu na to, jak kusząca będzie wizja ochłody w nadchodzące gorące dni, kluczowe jest pamiętanie o złotej zasadzie każdego plażowicza: należy zawsze sprawdzać kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników przed wejściem do wody. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona – bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności i respektowania poleceń ratowników.

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