Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Dziś turyści wypoczywający w tej urokliwej miejscowości mają powody do radości. Wszystkie trzy strzeżone plaże są otwarte, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Warto podkreślić, że kąpielisko Łazy 223B ponownie otrzymało w tym sezonie prestiżowy, międzynarodowy certyfikat Błękitnej Flagi, co potwierdza spełnienie najwyższych światowych standardów czystości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Oto szczegółowy raport z warunkami na poszczególnych plażach:

Łazy 223B : Kąpielisko jest otwarte (powiewa biała flaga). Temperatura powietrza wynosi 20°C , a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17°C . Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s , co zapewnia bardzo spokojne warunki do pływania. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdziła jej przydatność do kąpieli.

: Kąpielisko jest (powiewa biała flaga). Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma orzeźwiające . Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością , co zapewnia bardzo spokojne warunki do pływania. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdziła jej przydatność do kąpieli. Łazy 224 : Plaża jest otwarta dla wszystkich wczasowiczów. Termometry wskazują 20°C w cieniu, natomiast woda osiąga temperaturę 17°C . Przy wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s falowanie jest minimalne, co sprzyja bezpiecznej rekreacji. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli.

: Plaża jest dla wszystkich wczasowiczów. Termometry wskazują w cieniu, natomiast woda osiąga temperaturę . Przy wietrze wiejącym z prędkością falowanie jest minimalne, co sprzyja bezpiecznej rekreacji. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Łazy 225B: Trzecie z kąpielisk również zaprasza do wody – jest otwarte. Warunki atmosferyczne są identyczne: temperatura powietrza to 20°C, wody 17°C, a wiatr osiąga łagodne 4 m/s. Stan sanitarny wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu plażowiczów kluczowym pytaniem podczas planowania urlopu jest obecność uciążliwych sinic. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano dziś obecności sinic. Cały region Wybrzeża Środkowego jest obecnie wolny od tych toksycznych organizmów. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia, co pozwala bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami. Stan ten zawdzięcza się m.in. umiarkowanym temperaturom i sprzyjającym prądom morskim, które zapobiegają koncentracji zakwitów przy brzegu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Łazach przynosi przyjemną, stabilną pogodę bez męczących upałów. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C i łagodnym wietrze o sile 4 m/s, warunki są idealne zarówno do plażowania, jak i spacerów wzdłuż brzegu. Choć woda w Bałtyku ma rześkie 17°C, nie brakuje śmiałków decydujących się na schłodzenie w falach. Należy jednak zawsze pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: przed wejściem do wody kluczowe jest sprawdzenie koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do wydawanych na miejscu poleceń. Warunki nad morzem potrafią zmienić się w mgnieniu oka, dlatego rozsądek i dbałość o własne zdrowie to absolutna podstawa udanego urlopu.

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