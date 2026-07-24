Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-24 11:11

Wspaniałe wieści płyną z wybrzeża – 24 lipca na wszystkich plażach w Łazach panują idealne warunki do bezpiecznego wypoczynku, a Bałtyk kusi spokojną taflą po niedawnych, bardziej dynamicznych dniach na Pomorzu. Trzy lokalne kąpieliska są w pełni otwarte, oferując wczasowiczom nie tylko doskonałą jakość wody, ale i najwyższy standard potwierdzony prestiżowymi wyróżnieniami. Dzisiejszy raport plażowy ułatwi zaplanowanie idealnego dnia nad morzem.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Łazach. O warunkach kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Dziś turyści wypoczywający w tej urokliwej miejscowości mają powody do radości. Wszystkie trzy strzeżone plaże są otwarte, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Warto podkreślić, że kąpielisko Łazy 223B ponownie otrzymało w tym sezonie prestiżowy, międzynarodowy certyfikat Błękitnej Flagi, co potwierdza spełnienie najwyższych światowych standardów czystości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Oto szczegółowy raport z warunkami na poszczególnych plażach:

  • Łazy 223B: Kąpielisko jest otwarte (powiewa biała flaga). Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17°C. Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s, co zapewnia bardzo spokojne warunki do pływania. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdziła jej przydatność do kąpieli.
  • Łazy 224: Plaża jest otwarta dla wszystkich wczasowiczów. Termometry wskazują 20°C w cieniu, natomiast woda osiąga temperaturę 17°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s falowanie jest minimalne, co sprzyja bezpiecznej rekreacji. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli.
  • Łazy 225B: Trzecie z kąpielisk również zaprasza do wody – jest otwarte. Warunki atmosferyczne są identyczne: temperatura powietrza to 20°C, wody 17°C, a wiatr osiąga łagodne 4 m/s. Stan sanitarny wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu plażowiczów kluczowym pytaniem podczas planowania urlopu jest obecność uciążliwych sinic. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano dziś obecności sinic. Cały region Wybrzeża Środkowego jest obecnie wolny od tych toksycznych organizmów. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia, co pozwala bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami. Stan ten zawdzięcza się m.in. umiarkowanym temperaturom i sprzyjającym prądom morskim, które zapobiegają koncentracji zakwitów przy brzegu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Łazach przynosi przyjemną, stabilną pogodę bez męczących upałów. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C i łagodnym wietrze o sile 4 m/s, warunki są idealne zarówno do plażowania, jak i spacerów wzdłuż brzegu. Choć woda w Bałtyku ma rześkie 17°C, nie brakuje śmiałków decydujących się na schłodzenie w falach. Należy jednak zawsze pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: przed wejściem do wody kluczowe jest sprawdzenie koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do wydawanych na miejscu poleceń. Warunki nad morzem potrafią zmienić się w mgnieniu oka, dlatego rozsądek i dbałość o własne zdrowie to absolutna podstawa udanego urlopu.

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