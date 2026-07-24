Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-24 11:07

Planując piątkowy wypoczynek w Chłopach 24 lipca, musimy odłożyć kąpielowe plany na bok. Wszystkie lokalne kąpieliska zostały dziś zamknięte, co jest bezpośrednim skutkiem silnego wiatru i niebezpiecznego falowania wywołanego niedawnymi alertami pogodowymi oraz sztormową aurą na Bałtyku. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego na masztach powiewają dziś czerwone flagi.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli w Chłopach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Niestety, amatorzy morskich kąpieli będą musieli dziś zadowolić się jedynie spacerami brzegiem morza. Dynamiczna sytuacja baryczna nad Bałtykiem i przechodzące przez województwo zachodniopomorskie fronty przyniosły silne porywy wiatru. W efekcie na obu monitorowanych plażach w Chłopach wprowadzono absolutny zakaz wchodzenia do wody.

Powód zamknięcia: Wysoka fala (powyżej 70 cm)

Wysoka fala w połączeniu z prądami wstecznymi stanowi śmiertelne zagrożenie nawet dla doświadczonych pływaków. Z tego powodu czerwone flagi powiewają na następujących kąpieliskach:

  • Chłopy 208B – czerwona flaga z powodu fal przekraczających 70 cm; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 17°C, a wiatr osiąga prędkość 8 m/s.
  • Chłopy 214 – czerwona flaga z tego samego powodu (fale powyżej 70 cm); parametry są identyczne: temperatura powietrza 19°C, wody 17°C, wiatr 8 m/s.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy też dobre wieści w tym niespokojnym dniu. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Chłopach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona w połowie miesiąca, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć dziś wejście do morza uniemożliwiają fale, stan mikrobiologiczny wody nie budzi zastrzeżeń.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Chłopach to typowe, dynamiczne lato nad polskim morzem: temperatura powietrza wynosi 19°C, natomiast woda ma 17°C. Chłodny wiatr o prędkości 8 m/s (ok. 29 km/h) potęguje uczucie rześkości i skutecznie wzbija fale na bałtyckim brzegu.

Pamiętaj o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody, a nie tylko sugestia. Nawet jeśli przy brzegu woda wydaje się płytka, żywioł i prądy wsteczne pod powierzchnią mogą okazać się zdradliwe. Słuchaj poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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