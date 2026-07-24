Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-24 10:36

Województwo zachodniopomorskie mierzy się z chłodniejszym i niezwykle wietrznym okresem, który od początku tygodnia daje się we znaki wypoczywającym nad Bałtykiem. Dokładnie 24 lipca turyści w Sarbinowie muszą zrezygnować z wchodzenia do wody, ponieważ na wszystkich lokalnych kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi. Silny wiatr z kierunków zachodnich i niespokojny stan morza sprawiły, że bezpieczeństwo plażowiczów stało się priorytetem dla ratowników.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu w Sarbinowie. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Niestety, piątek nie przynosi dobrych wieści dla miłośników morskich kąpieli w tym popularnym kurorcie. Ze względu na trudne i niebezpieczne warunki atmosferyczne, ratownicy podjęli decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu wchodzenia do wody na całym administrowanym obszarze.

Powodem zamknięcia wszystkich kąpielisk jest wysoka fala przekraczająca 70 cm. Przy silnym wietrze i spienionych falach, prądy wsteczne mogą błyskawicznie wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonego pływaka. Poniżej znajduje się lista wszystkich objętych zakazem miejsc:

  • Sarbinowo 2 – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm), temperatura wody: 17°C, wiatr: 8 m/s, powietrze: 19°C.
  • Sarbinowo 211 – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm), temperatura wody: 17°C, wiatr: 8 m/s, powietrze: 19°C.
  • Sarbinowo 212 – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm), temperatura wody: 17°C, wiatr: 8 m/s, powietrze: 19°C.
  • Sarbinowo 213B – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm), temperatura wody: 17°C, wiatr: 8 m/s, powietrze: 19°C.

Choć wiatr na otwartym morzu nieco osłabł w porównaniu do wichur z wcześniejszych dni, to Bałtyk wciąż pozostaje wzburzony.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dotyczące czystości wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania Sanepidu potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli pod względem mikrobiologicznym. Choć wysoka fala uniemożliwia rekreację w morzu, to po jej opadnięciu turyści będą mogli bezpiecznie i bez obaw o zdrowie korzystać z uroków tutejszego wybrzeża.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Sarbinowie wymagają dziś cieplejszego ubrania. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 19°C, a chłodny wiatr wiejący z prędkością 8 m/s sprawia, że temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa. Woda w Bałtyku ma obecnie 17°C. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli wydaje nam się, że poradzimy sobie z żywiołem, prądy przybrzeżne i wysokie fale bywają zdradliwe. Słuchajmy poleceń ratowników WOPR i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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