Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-24 10:37

Wszystkie strzeżone plaże w Mielnie zostały dziś, 24 lipca, objęte bezwzględnym zakazem kąpieli. Czerwone flagi to bezpośrednie następstwo sztormowej aury, która w ostatnich dniach mocno dała się we znaki wypoczywającym nad Bałtykiem. Mimo że najsilniejszy wiatr już minął, wzburzone morze wciąż generuje fale uniemożliwiające bezpieczne wejście do wody.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad morzem w Mielnie. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Dynamiczna sytuacja na Bałtyku zmusiła ratowników do wywieszenia czerwonych flag na każdym z siedmiu strzeżonych kąpielisk w Mielnie. Przyczyną zakazu są fale przekraczające wysokość 70 cm, które tworzą śmiertelnie niebezpieczne warunki do kąpieli. Wejście do wody w tak wymagających okolicznościach grozi tragedią.

Oto pełna lista zamkniętych dzisiaj lokalizacji:

  • Mielno 216 – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm)
  • Mielno 218 – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm)
  • Mielno 219 – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm)
  • Mielno Floryda – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm)
  • Mielno Krokus – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm)
  • Mielno Morska – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm)
  • Mielno Pionierów – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm)

Wszystkie wymienione plaże są stale patrolowane przez ratowników. Choć wzburzone morze przyciąga wielu spacerowiczów, należy bezwzględnie respektować zakazy i nie ryzykować życia, próbując mierzyć się z żywiołem.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dobra wiadomość dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych zakwitów mikroorganizmów. Na monitorowanych kąpieliskach w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania stanu sanitarnego potwierdzają, że woda pod kątem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Jedyną przeszkodą uniemożliwiającą dziś bezpieczną zabawę w morzu są więc wyłącznie wysokie fale, a nie stan czystości wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Mielnie upływają pod znakiem rześkiej, letniej aury. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Zachodni wiatr wiejący z prędkością 8 m/s (ok. 5 stopni w skali Beauforta) potęguje odczucie chłodu i bezpośrednio wpływa na wysokie falowanie. Na szczęście prognozy na nadchodzące dni zapowiadają nadejście cieplejszego frontu, co daje szansę na szybką poprawę pogody i powrót na plaże.

Kluczowa zasada każdego urlopowicza brzmi: czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do wody. Warunki potrafią zmienić się bardzo dynamicznie, dlatego zawsze należy kontrolować oznaczenia na plażach i bezwzględnie słuchać poleceń ratowników.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki