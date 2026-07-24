Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Dynamiczna sytuacja na Bałtyku zmusiła ratowników do wywieszenia czerwonych flag na każdym z siedmiu strzeżonych kąpielisk w Mielnie. Przyczyną zakazu są fale przekraczające wysokość 70 cm, które tworzą śmiertelnie niebezpieczne warunki do kąpieli. Wejście do wody w tak wymagających okolicznościach grozi tragedią.

Oto pełna lista zamkniętych dzisiaj lokalizacji:

Mielno 216 – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm)

– czerwona flaga (fala powyżej 70 cm) Mielno 218 – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm)

– czerwona flaga (fala powyżej 70 cm) Mielno 219 – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm)

– czerwona flaga (fala powyżej 70 cm) Mielno Floryda – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm)

– czerwona flaga (fala powyżej 70 cm) Mielno Krokus – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm)

– czerwona flaga (fala powyżej 70 cm) Mielno Morska – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm)

– czerwona flaga (fala powyżej 70 cm) Mielno Pionierów – czerwona flaga (fala powyżej 70 cm)

Wszystkie wymienione plaże są stale patrolowane przez ratowników. Choć wzburzone morze przyciąga wielu spacerowiczów, należy bezwzględnie respektować zakazy i nie ryzykować życia, próbując mierzyć się z żywiołem.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dobra wiadomość dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych zakwitów mikroorganizmów. Na monitorowanych kąpieliskach w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania stanu sanitarnego potwierdzają, że woda pod kątem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli. Jedyną przeszkodą uniemożliwiającą dziś bezpieczną zabawę w morzu są więc wyłącznie wysokie fale, a nie stan czystości wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Mielnie upływają pod znakiem rześkiej, letniej aury. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Zachodni wiatr wiejący z prędkością 8 m/s (ok. 5 stopni w skali Beauforta) potęguje odczucie chłodu i bezpośrednio wpływa na wysokie falowanie. Na szczęście prognozy na nadchodzące dni zapowiadają nadejście cieplejszego frontu, co daje szansę na szybką poprawę pogody i powrót na plaże.

Kluczowa zasada każdego urlopowicza brzmi: czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do wody. Warunki potrafią zmienić się bardzo dynamicznie, dlatego zawsze należy kontrolować oznaczenia na plażach i bezwzględnie słuchać poleceń ratowników.

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