Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-24 10:34

Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach są dziś w pełni otwarte i zapraszają na bezpieczny wypoczynek nad wodą, pomimo nieco chłodniejszej i bardziej pochmurnej aury. Oficjalny raport z 24 lipca 2026 roku przynosi doskonałe wieści dla turystów, którzy mogą bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku. Co ważne, wieczorny relaks w kurorcie upłynie w znacznie bardziej komfortowych warunkach, ponieważ miasto prowadzi właśnie intensywne opryski przeciwko plagom komarów.

Biała flaga na wieży ratowniczej w Międzyzdrojach. O bezpieczeństwie na kąpieliskach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży w Międzyzdrojach są dziś w pełni dostępne dla miłośników morskich kąpieli. Ratownicy nie wywiesili czerwonych flag, a woda w Bałtyku spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa. Choć temperatura powietrza wynosi dziś 18°C, woda w morzu jest zaskakująco ciepła i osiąga aż 19°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 4 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal, co gwarantuje doskonałe warunki do bezpiecznej rekreacji.

Oto szczegółowy stan kąpielisk w Międzyzdrojach na dzień 24 lipca 2026 roku:

  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od molo): Kąpielisko otwarte. Temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnie badanie z 17 lipca, kolejne zaplanowano na 4 sierpnia).
  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od molo): Kąpielisko otwarte. Warunki są identyczne – temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, a prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Jakość wody jest w pełni zadowalająca i bezpieczna dla zdrowia.

Turyści szukający dodatkowych wrażeń po zejściu z plaży z pewnością nie będą się nudzić. Już dziś wieczorem w lokalnym amfiteatrze odbędzie się jedno z najbardziej wyczekiwanych sportowych wydarzeń tego lata – gala Babilon MMA 59. Dodatkowo warto pamiętać, że od godziny 21:00 na terenie całej gminy prowadzone są specjalne opryski mające na celu zwalczanie komarów, co znacznie uprzyjemni wieczorne spacery po Promenadzie Gwiazd.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu toksycznych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia, co potwierdzają oficjalne kontrole sanepidu. Co więcej, z najnowszych komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że obecnie całe zachodniopomorskie wybrzeże Bałtyku jest całkowicie wolne od sinic, a turyści mogą bez obaw korzystać z kąpieli na otwartym morzu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C. Przy słabym wietrze (4 m/s) stwarza to bardzo dobre, stabilne warunki do wypoczynku nad wodą. Choć na niebie może pojawiać się więcej chmur, plażowanie wciąż może być niezwykle relaksujące. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego turysty: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowników bezpośrednio przed wejściem do wody i bezwzględnie stosuj się do ich poleceń. Warunki pogodowe na morzu mogą ulec zmianie w ciągu zaledwie kilku godzin!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki