Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży w Międzyzdrojach są dziś w pełni dostępne dla miłośników morskich kąpieli. Ratownicy nie wywiesili czerwonych flag, a woda w Bałtyku spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa. Choć temperatura powietrza wynosi dziś 18°C, woda w morzu jest zaskakująco ciepła i osiąga aż 19°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 4 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich fal, co gwarantuje doskonałe warunki do bezpiecznej rekreacji.

Oto szczegółowy stan kąpielisk w Międzyzdrojach na dzień 24 lipca 2026 roku:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od molo): Kąpielisko otwarte . Temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnie badanie z 17 lipca, kolejne zaplanowano na 4 sierpnia).

(obszar o długości 920 m na wschód od molo): . Temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnie badanie z 17 lipca, kolejne zaplanowano na 4 sierpnia). Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od molo): Kąpielisko otwarte. Warunki są identyczne – temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, a prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Jakość wody jest w pełni zadowalająca i bezpieczna dla zdrowia.

Turyści szukający dodatkowych wrażeń po zejściu z plaży z pewnością nie będą się nudzić. Już dziś wieczorem w lokalnym amfiteatrze odbędzie się jedno z najbardziej wyczekiwanych sportowych wydarzeń tego lata – gala Babilon MMA 59. Dodatkowo warto pamiętać, że od godziny 21:00 na terenie całej gminy prowadzone są specjalne opryski mające na celu zwalczanie komarów, co znacznie uprzyjemni wieczorne spacery po Promenadzie Gwiazd.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu toksycznych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia, co potwierdzają oficjalne kontrole sanepidu. Co więcej, z najnowszych komunikatów Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że obecnie całe zachodniopomorskie wybrzeże Bałtyku jest całkowicie wolne od sinic, a turyści mogą bez obaw korzystać z kąpieli na otwartym morzu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C. Przy słabym wietrze (4 m/s) stwarza to bardzo dobre, stabilne warunki do wypoczynku nad wodą. Choć na niebie może pojawiać się więcej chmur, plażowanie wciąż może być niezwykle relaksujące. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego turysty: zawsze sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowników bezpośrednio przed wejściem do wody i bezwzględnie stosuj się do ich poleceń. Warunki pogodowe na morzu mogą ulec zmianie w ciągu zaledwie kilku godzin!

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