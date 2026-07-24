Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-24 10:33

Planujesz plażowanie w Świnoujściu? Mamy doskonałe wiadomości: 24 lipca wszystkie lokalne kąpieliska są w pełni otwarte, a bezpieczna woda zachęca do odpoczynku. Po nocnym, technicznym zamknięciu tunelu pod Świną ruch w mieście odbywa się już całkowicie płynnie, co ułatwi dojazd na plażę wszystkim spragnionym słońca.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Świnoujściu. O czystości kąpielisk przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 24.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić piątek na piasku, warunki na świnoujskich plażach są wprost wymarzone. Co niezwykle rzadkie i wyjątkowo komfortowe, temperatura wody zrównała się z temperaturą powietrza, co minimalizuje ryzyko szoku termicznego przy wchodzeniu do morza. Na każdym z monitorowanych kąpielisk panuje wyjątkowy spokój, a delikatny wiatr sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi – zwłaszcza, że w ten weekend w mieście startuje IV Rodzinny Piknik Integracyjny. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

  • Świnoujście - Uznam: Powietrze: 19°C, woda: 19°C. Wiatr o sile 2 m/s zapewnia niemal bezwietrzną aurę. Ostatnie badanie z 23 lipca potwierdziło pełną przydatność wody, a kolejne zaplanowano na dzisiaj.
  • Świnoujście Bałtycka: Parametry są identyczne – 19°C w powietrzu i wodzie przy wietrze 2 m/s. Kolejna kontrola sanitarna odbędzie się 31 lipca.
  • Świnoujście Interferie: Bezpieczne warunki (19°C woda i powietrze, wiatr 2 m/s) potwierdzono badaniem z 23 lipca. Następne planowane jest na 31 lipca.
  • Świnoujście Przytór: Spokojna i bezpieczna plaża z temperaturą 19°C (woda oraz powietrze) i wiatrem 2 m/s. Kolejne testy czystości wody zostaną przeprowadzone dzisiaj.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie stwierdzono obecności sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, a jej stan jest na bieżąco kontrolowany przez odpowiednie służby sanitarne. Przy obecnych, umiarkowanych temperaturach i spokojnym morzu ryzyko nagłego zakwitu pozostaje niskie, co pozwala na w pełni bezpieczne korzystanie z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsza aura w Świnoujściu przynosi 19°C w cieniu i niezwykle spokojne morze przy minimalnym wietrze osiągającym zaledwie 2 m/s. Choć zachmurzenie może być okresami większe, stabilne warunki sprzyjają kąpielom. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich, aby letni wypoczynek przyniósł wyłącznie miłe wspomnienia.

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