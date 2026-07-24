Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Po bardzo niespokojnej czwartkowej aurze, kiedy to porywisty wiatr i silne falowanie doprowadziły do wywieszenia czerwonych flag na całym wybrzeżu, piątek przynosi wczasowiczom upragnione wytchnienie. Warunki na Bałtyku uspokoiły się na tyle, że wszystkie cztery monitorowane plaże w Ustroniu Morskim są dziś otwarte. Oficjalne analizy czystości wody przeprowadzone przez sanepid również potwierdzają jej pełne bezpieczeństwo. Oto szczegółowy raport z poszczególnych punktów:

Kąpielisko morskie „Centralna”: warunki sprzyjają bezpiecznemu wejściu do wody. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 4 m/s. Woda została uznana za w pełni przydatną do kąpieli.

warunki sprzyjają bezpiecznemu wejściu do wody. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 4 m/s. Woda została uznana za w pełni przydatną do kąpieli. Kąpielisko morskie „Fregata”: idealne miejsce na bezpieczną rekreację. Temperatura powietrza to 19°C, wody – 17°C, przy bardzo łagodnym wietrze o sile 4 m/s. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń sanitarnych – woda jest przydatna do kąpieli.

idealne miejsce na bezpieczną rekreację. Temperatura powietrza to 19°C, wody – 17°C, przy bardzo łagodnym wietrze o sile 4 m/s. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń sanitarnych – woda jest przydatna do kąpieli. Kąpielisko morskie „Muszla”: plażowicze mogą bez przeszkód korzystać z uroków morza. Na kąpielisku zmierzono temperaturę powietrza 19°C oraz wody 17°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s, co gwarantuje spokojne i bezpieczne fale. Woda jest czysta i przydatna do kąpieli.

plażowicze mogą bez przeszkód korzystać z uroków morza. Na kąpielisku zmierzono temperaturę powietrza 19°C oraz wody 17°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s, co gwarantuje spokojne i bezpieczne fale. Woda jest czysta i przydatna do kąpieli. Kąpielisko morskie „Nadbrzeżna”: w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie turystów. Podobnie jak w pozostałych punktach, temperatura powietrza oscyluje wokół 19°C, wody wynosi 17°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s. Ocena sanitarna potwierdza przydatność wody do kąpieli.

Dzięki osłabieniu wiatru, który w poprzednich dniach wywoływał niebezpieczne prądy wsteczne, wypoczynek nad brzegiem morza w piątek stał się znowu w pełni bezpieczną i przyjemną formą spędzania czasu.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

To znakomita wiadomość dla wszystkich turystów, którzy obawiają się letniej plagi blokującej dostęp do morza. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju mogą sprzyjać rozwojowi tych mikroorganizmów, to chłodniejsza aura i silniejsze falowanie z ostatnich dni skutecznie wymieszały i natleniły wodę w tym rejonie, uniemożliwiając powstawanie niebezpiecznego zielonego kożucha. Bałtyk w Ustroniu Morskim jest obecnie całkowicie wolny od sinic, a woda charakteryzuje się doskonałą jakością.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Ustroniu Morskim to klasyczny przykład umiarkowanej letniej aury. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C oraz temperaturze wody na poziomie 17°C, morska kąpiel będzie miała przyjemnie orzeźwiający charakter. Słaby wiatr o prędkości 4 m/s sprawia, że odczuwalny chłód jest minimalny, a na morzu nie tworzą się niebezpieczne fale. Warto jednak pamiętać, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od rozsądku samych plażowiczów. Złota zasada bezpiecznego wypoczynku brzmi: zawsze po wejściu na plażę należy sprawdzić kolor flagi na wieży ratowniczej i bezwzględnie stosować się do bieżących poleceń ratowników czuwających nad bezpieczeństwem.

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