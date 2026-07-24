Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach zapraszają

Po ostatnich dniach niespokojnej aury, podczas których nad Bałtykiem powiewały czerwone flagi ze względu na sztormowe fale i silny wiatr, sytuacja w Dąbkach całkowicie się unormowała. Morze uspokoiło się, a ratownicy nie widzą żadnych przeszkód, by cieszyć się urokami tutejszego wybrzeża. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska są dziś w pełni dostępne dla spragnionych relaksu turystów.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Dąbkach na dzień 24 lipca 2026 roku:

Dąbki Wschód – kąpielisko I: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda w Bałtyku ma również 17°C. Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie 3 m/s. Badania potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda w Bałtyku ma również 17°C. Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie 3 m/s. Badania potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Dąbki Wschód – kąpielisko II: Kąpielisko jest otwarte . Warunki są identyczne – zarówno powietrze, jak i woda mają temperaturę 17°C, przy spokojnym wietrze o sile 3 m/s. Jakość wody jest bez zarzutu.

Kąpielisko jest . Warunki są identyczne – zarówno powietrze, jak i woda mają temperaturę 17°C, przy spokojnym wietrze o sile 3 m/s. Jakość wody jest bez zarzutu. Dąbki Zachód – kąpielisko I: Kąpielisko jest otwarte . Bezpieczną kąpiel gwarantuje czysta woda o temperaturze 17°C. Temperatura powietrza to również 17°C, a wiatr osiąga łagodne 3 m/s.

Kąpielisko jest . Bezpieczną kąpiel gwarantuje czysta woda o temperaturze 17°C. Temperatura powietrza to również 17°C, a wiatr osiąga łagodne 3 m/s. Dąbki Zachód – kąpielisko II: Kąpielisko jest otwarte. Sytuacja meteorologiczna jest stabilna: 17°C w powietrzu i w wodzie, wiatr 3 m/s oraz brak jakichkolwiek ograniczeń sanitarnych.

Wypoczywający w Dąbkach powinni również pamiętać, że już w najbliższy weekend (25–26 lipca) w uzdrowisku odbędą się duże imprezy sportowe – 13. Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy oraz 2. Uzdrowiskowa Mila Morska. Kierowcy i piesi muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu na ulicach Dąbkowickiej oraz Darłowskiej, dlatego warto zaplanować trasę z wyprzedzeniem.

Choć temperatury po przejściu frontu nie zachęcają do wielogodzinnego pluskania się w falach, to idealny moment na spacery brzegiem morza czy inhalacje bogatym w jod powietrzem.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałą wiadomość dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodów sanitarnych. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano zakwitu sinic. Z oficjalnych komunikatów oraz ogólnych raportów sanitarnych wynika, że woda w tej części Wybrzeża jest wolna od tych toksycznych mikroorganizmów. Brak sinic to duża zaleta obecnego ochłodzenia – niższe temperatury wody skutecznie hamują ich rozwój, co pozwala cieszyć się przejrzystą i bezpieczną wodą w Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualna aura nad morzem stawia na umiarkowanie i spokój. Temperatura powietrza i wody na poziomie 17°C oraz słaby wiatr (3 m/s) to doskonałe warunki do spacerowania, choć fani gorących kąpieli mogą czuć lekki niedosyt. Synoptycy prognozują jednak, że po tym przejściowym ochłodzeniu do kraju już niebawem powrócą wyższe temperatury, a nadchodzący weekend przyniesie upragnione ocieplenie.

Niezależnie od panującej aury, zawsze pamiętajmy o najważniejszej zasadzie bezpiecznego wypoczynku. Przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdźmy kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to absolutny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od naszej odpowiedzialności i respektowania poleceń ratowników.

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