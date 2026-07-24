Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Planujący dzisiejszy odpoczynek nad wodą mają powody do radości. Słaby klin wyżowy przemieszczający się nad Bałtykiem sprzyja spokojnej rekreacji, a brak zagrożeń sztormowych sprawia, że nadmorski relaks jest w pełni bezpieczny. Na plaży nie obowiązują żadne ograniczenia, a nad bezpieczeństwem osób wchodzących do wody czuwają profesjonalne służby ratownicze.

Kąpielisko Dźwirzyno – otwarte. Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 19°C, a woda w Bałtyku ma niemal identyczną temperaturę, bo aż 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 3 m/s gwarantuje małą falę i komfortowe warunki do plażowania. Ostatnia ocena czystości wody przeprowadzona 22 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

Dzięki optymalnym parametrom wiatru i wody, piątkowe popołudnie zapowiada się bardzo spokojnie. To świetna okazja, by zresetować się po wymagającym tygodniu przed nadchodzącym, słonecznym weekendem, który według synoptyków ma przynieść znaczne ocieplenie na całym Wybrzeżu.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna kontrola jakości wody, przeprowadzona tuż przed weekendem, jednoznacznie potwierdziła, że woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez ratowników i służby sanitarne, co oznacza, że można bez obaw planować wodne szaleństwo.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w pigułce to umiarkowana temperatura powietrza (19°C), orzeźwiające morze o temperaturze 18°C oraz bardzo spokojny wiatr osiągający zaledwie 3 m/s. Choć pogoda zachęca do wejścia do wody, warto pamiętać o najważniejszej zasadzie bezpiecznego wypoczynku. Zawsze przed wejściem do morza należy bezwzględnie sprawdzić barwę flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Nawet przy najlepszej aurze to ratownicy mają ostateczny głos i to ich poleceń trzeba bezwzględnie przestrzegać.

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