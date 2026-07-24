Wystroili się w pokrowce z Temu i ruszyli na "akcję". Kamuflaż nie pomógł włamywaczom

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-24 12:44

Dwaj włamywacze grasujący na terenie Szczecina zostali zatrzymani dzięki współpracy kryminalnych z komisariatów Niebuszewo i Nad Odrą. Panowie wpadli z telefonami, alkoholem, gotówką i „kominiarką”, która – jak się okazało – była równie oryginalna, co nieskuteczna. Zamiast klasycznych masek wybrali… pokrowce na zagłówki samochodowe, które można kupić za kilka złotych na chińskich platformach sprzedażowych. Pomysłowy kamuflaż jednak nie pomógł – obaj siedzą już w areszcie.

Zatrzymani po serii włamań

Policjanci z dwóch szczecińskich komisariatów prowadzili intensywne działania operacyjne po tym, jak na terenie miasta doszło do włamań do dwóch sklepów. Kryminalni szybko wytypowali podejrzanych, a następnie zatrzymali ich wraz z przedmiotami pochodzącymi z przestępstwa.

W rękach funkcjonariuszy znalazły się m.in. dwa telefony komórkowe, trzy butelki alkoholu oraz gotówka. To jednak nie koniec – policjanci zabezpieczyli również „kominiarki”, których mężczyźni używali podczas włamań.

Kamuflaż rodem z chińskiej platformy

Zatrzymani próbowali ukryć swoje twarze w sposób, który trudno nazwać profesjonalnym. Zamiast klasycznych kominiarek wybrali… pokrowce na zagłówki samochodowe z wielkimi, kreskówkowymi oczami i zębami. Takie gadżety można kupić za kilka złotych m.in. na platformie Temu – idealne jako "budżetowe" przebranie na Halloween, ale zdecydowanie nie na przestępczą robotę.

Ich „maski” wyglądały bardziej jak element dekoracji auta niż sprzęt do ukrywania tożsamości. Nic dziwnego, że policjanci szybko skojarzyli fakty i zatrzymali obu mężczyzn.

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Zarzuty i areszt

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Sąd nie miał wątpliwości – wobec mężczyzn zastosowano tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy.

Kryminalni znów pokazali skuteczność

Policja podkreśla, że sprawne działania i szybka wymiana informacji między wydziałami kryminalnymi po raz kolejny doprowadziły do wyeliminowania sprawców przestępstw z ulic miasta. Mieszkańcy mogą spać spokojniej – nawet jeśli włamywacze próbują się maskować w sposób bardziej komiczny niż groźny.

Policjant trzyma skutego włamywacza. Obok miniatury maski z zagłówka i aukcji Temu. Czytaj w SE Szczecin.
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