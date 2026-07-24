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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie dziś zamknięte
Decyzja o wywieszeniu czerwonych flag na całym lokalnym wybrzeżu jest bezpośrednim skutkiem załamania pogody i silnego falowania, które jest pokłosiem niedawnych zawirowań sztormowych na Bałtyku. Choć wiatr na brzegu osłabł, to pod wodą nadal kryje się śmiertelne zagrożenie w postaci silnych prądów wstecznych. Zjawisko to polega na gwałtownym odpływie mas wody w kierunku otwartego morza, co potrafi porwać nawet doświadczonych pływaków. Służby ratownicze podjęły decyzję o zamknięciu następujących kąpielisk:
- Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 – zamknięte. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 17°C. Prędkość wiatru to słabe 3 m/s, jednak z powodu wysokiej fali i silnych prądów wstecznych kąpiel jest zabroniona. Ostatnia ocena czystości wody (z 23 lipca) wykazała, że jest ona zdatna do użytku.
- Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2 – zamknięte. Podobnie jak na sąsiednim odcinku, obowiązuje tu czerwona flaga ze względu na groźne fale i prądy wsteczne. Warunki termiczne to 19°C w powietrzu oraz 17°C w wodzie, przy wietrze wiejącym z prędkością 3 m/s.
- Kąpielisko Mrzeżyno Zachód – zamknięte. Choć woda jest mikrobiologicznie czysta, czerwona flaga uniemożliwia kąpiel. Temperatura powietrza to 19°C, wody 17°C, a wiatr osiąga 3 m/s. Powodem zamknięcia są wysokie fale i silne prądy wsteczne.
Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację
Dla turystów wypoczywających w Mrzeżynie mamy jedną bardzo dobrą wiadomość – na tutejszych kąpieliskach nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z oficjalnymi raportami sanitarnymi z 23 lipca, woda we wszystkich trzech strefach jest w pełni przydatna do kąpieli i wolna od toksycznych organizmów. Choć obecnie wejście do morza blokują wysokie fale, po ich opadnięciu będzie można bezpiecznie korzystać z czystej wody. Następne rutynowe badanie czystości zaplanowano na 3 sierpnia.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsze warunki pogodowe w Mrzeżynie są typowo spacerowe – temperatura powietrza wynosi umiarkowane 19°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Słaby wiatr o prędkości 3 m/s może stwarzać pozory spokoju, jednak stan morza po przejściu sztormu uczy pokory. Złotą zasadą każdego plażowicza pozostaje bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników i obserwowanie koloru flagi na wieży. Pamiętajmy, że czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody wprowadzony po to, by chronić ludzkie życie.