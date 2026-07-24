To jedyna taka restauracja w Polsce. Mali goście mają tu własne menu

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-24 15:35

W hotelach najczęściej dzieci jedzą razem z rodzicami przy wspólnym bufecie. W sieci Gołębiewski postawiono jednak na zupełnie inne rozwiązanie. Między innymi w Pobierowie działa Smakolandia – restauracja stworzona wyłącznie z myślą o najmłodszych gościach. Mamy zdjęcia.

To jedyna taka restauracja w Polsce

Jedną z najbardziej nietypowych atrakcji w hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest Smakolandia – restauracja przygotowana specjalnie dla dzieci. To miejsce stworzone tak, aby najmłodsi mogli poczuć się swobodnie i korzystać z przestrzeni dopasowanej do ich wieku oraz możliwości.

W Smakolandii dzieci mają do dyspozycji specjalnie przygotowaną przestrzeń, w której wszystko zostało pomyślane z myślą o nich – od aranżacji wnętrza po sposób podawania posiłków. Niższe bufety i wyposażenie dostosowane do wzrostu najmłodszych sprawiają, że mogą samodzielnie wybierać jedzenie i uczyć się samodzielności.

Jak podkreśla hotel, zainteresowanie Smakolandią jest bardzo duże, ponieważ to rozwiązanie nadal rzadko spotykane w polskich hotelach. Dzieci chętnie korzystają z miejsca, które zostało stworzone specjalnie dla nich, a nie jest jedynie wydzielonym kącikiem w klasycznej restauracji. 

zainteresowanie jest zawsze ogromne, bo to jedyne takie miejsce w kraju, więc dzieciaki bardzo chętnie idą do miejsca całkowicie przystosowanego do ich wieku, umiejętności - mówiła nam Anna Miastkowska z hotelu Gołębiewski Pobierowo.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To jedyna taka restauracja w Polsce. Mali goście mają tu własne menu [ZDJĘCIA]

Kolorowa restauracja dla dzieci w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. O Smakolandii przeczytasz na SE Szczecin.
Galeria zdjęć 7

Nie tylko restauracja. Dzieci mają całą strefę atrakcji

Smakolandia jest częścią rozbudowanej strefy aktywności przygotowanej specjalnie dla dzieci. W cenie pobytu hotel oferuje najmłodszym szereg atrakcji, dzięki którym trudno mówić o nudzie. Goście mogą korzystać między innymi z:

  • zajęć w kompleksie wodnym Tropikana,
  • zabaw prowadzonych przez animatorów,
  • sali zabaw,
  • Kuchni Smakosza,
  • zewnętrznego placu zabaw,
  • wspomnianej restauracji Smakolandia (dla gości korzystających z pobytu z trzema posiłkami).

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Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyciąga rodziny

Nowy Hotel Gołębiewski w Pobierowie od początku wzbudza ogromne zainteresowanie turystów. To największy hotel nad polskim morzem, mogący jednocześnie przyjąć około 3 tysiące gości. Na odwiedzających czekają m.in. park wodny Tropikana, strefa SPA, liczne restauracje, sale zabaw oraz rozbudowana oferta atrakcji dla rodzin z dziećmi. Więcej o hotelu i hucznym otwarciu przeczytacie tutaj:

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HOTEL GOŁĘBIEWSKI
GOŁĘBIEWSKI