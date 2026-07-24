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To jedyna taka restauracja w Polsce
Jedną z najbardziej nietypowych atrakcji w hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest Smakolandia – restauracja przygotowana specjalnie dla dzieci. To miejsce stworzone tak, aby najmłodsi mogli poczuć się swobodnie i korzystać z przestrzeni dopasowanej do ich wieku oraz możliwości.
W Smakolandii dzieci mają do dyspozycji specjalnie przygotowaną przestrzeń, w której wszystko zostało pomyślane z myślą o nich – od aranżacji wnętrza po sposób podawania posiłków. Niższe bufety i wyposażenie dostosowane do wzrostu najmłodszych sprawiają, że mogą samodzielnie wybierać jedzenie i uczyć się samodzielności.
Jak podkreśla hotel, zainteresowanie Smakolandią jest bardzo duże, ponieważ to rozwiązanie nadal rzadko spotykane w polskich hotelach. Dzieci chętnie korzystają z miejsca, które zostało stworzone specjalnie dla nich, a nie jest jedynie wydzielonym kącikiem w klasycznej restauracji.
zainteresowanie jest zawsze ogromne, bo to jedyne takie miejsce w kraju, więc dzieciaki bardzo chętnie idą do miejsca całkowicie przystosowanego do ich wieku, umiejętności - mówiła nam Anna Miastkowska z hotelu Gołębiewski Pobierowo.
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To jedyna taka restauracja w Polsce. Mali goście mają tu własne menu [ZDJĘCIA]
Nie tylko restauracja. Dzieci mają całą strefę atrakcji
Smakolandia jest częścią rozbudowanej strefy aktywności przygotowanej specjalnie dla dzieci. W cenie pobytu hotel oferuje najmłodszym szereg atrakcji, dzięki którym trudno mówić o nudzie. Goście mogą korzystać między innymi z:
- zajęć w kompleksie wodnym Tropikana,
- zabaw prowadzonych przez animatorów,
- sali zabaw,
- Kuchni Smakosza,
- zewnętrznego placu zabaw,
- wspomnianej restauracji Smakolandia (dla gości korzystających z pobytu z trzema posiłkami).
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