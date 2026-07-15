Nowość w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Kolejna strefa została otwarta

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-15 10:18

Hotel Gołębiewski w Pobierowie wzbogacił swoją ofertę o kolejną atrakcję. 15 lipca 2026 roku oficjalnie otwarto nową strefę SPA, która ma być miejscem relaksu, regeneracji i odpoczynku dla gości odwiedzających nadmorski obiekt. Jakie zabiegi oferują? Sprawdziliśmy!

Elewacja Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Na miniaturze obok otwarcie strefy SPA, o czym przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Hotel Gołębiewski/Facebook (2)/ Facebook Hotel Gołębiewski

Nowa strefa w hotelu Gołębiewski Pobierowo

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to jeden z największych obiektów noclegowych tego typu w Polsce, oferujący rozbudowaną bazę wypoczynkową, restauracje, atrakcje rodzinne oraz duże zaplecze rekreacyjne. Kolos położony jest tuż przy plaży, w otoczeniu nadmorskich lasów, a jego oferta została zaprojektowana tak, aby zapewnić gościom możliwość spędzania czasu bez konieczności opuszczania kompleksu.

Do tej pory dużym zainteresowaniem cieszyła się między innymi strefa wodna Tropikana, obejmująca baseny, jacuzzi, sauny oraz inne dodatkowe atrakcje wellness. Otwarcie SPA jest kolejnym krokiem w kierunku stworzenia pełnej oferty wypoczynkowej dla gości hotelu.

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Strefa SPA w Gołębiewskim Pobierowo otwarta

Nowa strefa SPA ma uzupełnić dotychczasowe możliwości wypoczynku dostępne w hotelu. Goście będą mogli połączyć pobyt nad morzem z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, korzystając z przestrzeni stworzonej z myślą o odprężeniu. Strefa będzie dostępna codziennie w godzinach od 9 do 21.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

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SPA w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Ceny zabiegów

Ile kosztują zabiegi SPA w Hotelu Gołębiewski Pobierowo? Oferta obejmuje zarówno krótkie zabiegi relaksacyjne, jak i rozbudowane rytuały pielęgnacyjne. Ceny rozpoczynają się od 110 zł, a najbardziej kompleksowe ceremonie kosztują kilkaset złotych. Poniżej przedstawiamy kilka zabiegów wraz z cenami:

  • Floating w kapsule regeneracyjnej – 150 zł
  • Rytuał sensoryczny WaveBalance – 290 zł
  • Uwalniający napięcie masaż pleców z misami tybetańskimi by Team Dr Joseph – 370 zł
  • Energetyzujący masaż stepami ziołowymi by Team Dr Joseph – 480 zł
  • Drenaż limfatyczny BOA – 110 zł
  • Masaż twarzy z elementami masażu kamieniami Gua Sha – 290 zł
  • Holistyczny rytuał twarzy i ciała by Team Dr Joseph – 650 zł.

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HOTEL GOŁĘBIEWSKI
GOŁĘBIEWSKI