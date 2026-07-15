Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

To idealny moment na powrót na plażę po ostatnich zawirowaniach pogodowych. Wszystkie cztery oficjalne i strzeżone kąpieliska w Sarbinowie są dziś w pełni bezpieczne i otwarte dla wczasowiczów. Badania jakości wody przeprowadzone 14 lipca potwierdziły, że jest ona całkowicie przydatna do kąpieli, dzięki czemu ratownicy nie musieli dziś wywieszać czerwonych flag. Warunki na plażach prezentują się następująco:

Sarbinowo 2 – temperatura powietrza wynosi 20°C , temperatura wody to 18°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s .

– temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z prędkością zaledwie . Sarbinowo 211 – na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze 20°C oraz woda o temperaturze 18°C przy spokojnym wietrze 2 m/s .

– na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze oraz woda o temperaturze przy spokojnym wietrze . Sarbinowo 212 – stabilne warunki: temperatura powietrza 20°C , wody 18°C i łagodny wiatr 2 m/s .

– stabilne warunki: temperatura powietrza , wody i łagodny wiatr . Sarbinowo 213B – tutaj również odnotowano 20°C w cieniu, 18°C w wodzie oraz wiatr o sile 2 m/s.

Dzięki osłabnięciu wiatru, który w ostatnich dniach powodował wysokie fale, woda w Sarbinowie jest dzisiaj spokojna i zachęca do wypoczynku. Kolejne oficjalne badania czystości wody zaplanowano na 22 lipca, co daje nam pełną gwarancję bezpieczeństwa przez najbliższe dni.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy próbek wody potwierdzają jej wysoką jakość i pełne bezpieczeństwo dla zdrowia kąpiących się. Sytuacja na zachodniopomorskim wybrzeżu jest stabilna, a czysta woda pozwala na bezstresowe korzystanie z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Sarbinowie sprzyja wypoczynkowi – temperatura powietrza oscyluje wokół 20°C, a woda ma orzeźwiające 18°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest przyjemna, a na horyzoncie mogą pojawiać się jedynie przejściowe mgły lub chmury. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego turysty: warunki nad morzem potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą – brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną kąpiel, ale to czujność i bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników są naszą najlepszą polisą na bezpieczny urlop.

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