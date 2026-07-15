Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Warunki na mieleńskim wybrzeżu uległy diametralnej poprawie po ostatnich dniach pełnych wysokich fal i silnych prądów wstecznych, które uniemożliwiały bezpieczne pływanie. Dzisiejszy raport potwierdza, że wiatr osłabł do zaledwie 2 m/s, co gwarantuje wyjątkowo spokojną taflę wody. Wszystkie strzeżone kąpieliska są oficjalnie otwarte i gotowe na przyjęcie urlopowiczów.

Oto szczegółowa lista miejsc, w których można dziś bezpiecznie zażywać kąpieli:

Mielno 216: woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody 18°C . Słaby wiatr stwarza świetne warunki do wypoczynku. Kolejne badanie zaplanowano na 23 lipca.

woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi , a wody . Słaby wiatr stwarza świetne warunki do wypoczynku. Kolejne badanie zaplanowano na 23 lipca. Mielno 218: parametry są równie zachęcające – powietrze osiąga 20°C , woda w Bałtyku ma 18°C , przy łagodnym wietrze 2 m/s.

parametry są równie zachęcające – powietrze osiąga , woda w Bałtyku ma , przy łagodnym wietrze 2 m/s. Mielno 219: stabilne warunki do rekreacji. Temperatura powietrza to 20°C , wody 18°C , wiatr 2 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne.

stabilne warunki do rekreacji. Temperatura powietrza to , wody , wiatr 2 m/s. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne. Mielno Floryda: idealne miejsce na relaks. Woda ma przyjemne 18°C , powietrze 20°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s.

idealne miejsce na relaks. Woda ma przyjemne , powietrze , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Mielno Krokus: kąpielisko zaprasza temperaturą powietrza 20°C i wody 18°C . Przy tak słabym wietrze morze jest spokojne i bezpieczne.

kąpielisko zaprasza temperaturą powietrza i wody . Przy tak słabym wietrze morze jest spokojne i bezpieczne. Mielno Morska: zlokalizowane przy jednym z chętnie wybieranych zejść na plażę. Oferuje temperaturę powietrza 20°C , wody 18°C oraz łagodny wiatr 2 m/s.

zlokalizowane przy jednym z chętnie wybieranych zejść na plażę. Oferuje temperaturę powietrza , wody oraz łagodny wiatr 2 m/s. Mielno Pionierów: to kolejny monitorowany punkt, gdzie odnotowano optymalne parametry: powietrze 20°C, woda 18°C, wiatr 2 m/s.

Warto podkreślić, że ostatnia oficjalna ocena czystości wody dla wszystkich tych lokalizacji została przeprowadzona 14 lipca, dając jednoznacznie zielone światło dla miłośników morskich kąpieli.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe informacje dla osób obawiających się sezonowych zakwitów mikroorganizmów. Na żadnym z siedmiu monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Zarówno oficjalne oceny sanitarno-epidemiologiczne, jak i bieżące obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest przejrzysta i całkowicie wolna od uciążliwego zakwitu. Ostatnie badania z 14 lipca nie wykazują żadnych odchyleń od normy, co pozwala na bezstresowe planowanie wodnych aktywności na całym miejskim odcinku plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mielnie upływa pod znakiem bardzo stabilnej aury. Temperatura powietrza oscyluje wokół przyjemnych 20°C, a woda w Bałtyku osiągnęła komfortową temperaturę 18°C. Przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr zaledwie 2 m/s), morze zachęca do pływania. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: przed wejściem do wody należy zawsze sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Nawet przy najbardziej sprzyjającej pogodzie, polecenia ratowników i oficjalne oznaczenia na plaży są kluczowe dla ochrony zdrowia i życia kąpiących się.

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