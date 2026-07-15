Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży są dziś w pełni dostępne dla plażowiczów. Na masztach ratowniczych nie wywieszono czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie bezpieczne. Warunki do rekreacji są wręcz wymarzone. Oto szczegółowe informacje dla poszczególnych kąpielisk:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od molo): Status: OTWARTE (brak czerwonej flagi) Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 4 m/s Jakość wody: przydatna do kąpieli (ostatnia ocena: 25/06/2026, kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 15/07/2026)

(obszar o długości 920 m na wschód od molo): Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od molo): Status: OTWARTE (brak czerwonej flagi) Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 19°C Prędkość wiatru: 4 m/s Jakość wody: przydatna do kąpieli (ostatnia ocena: 25/06/2026, kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 15/07/2026)

(obszar o długości 1086 m na zachód od molo):

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią pokrzyżować wakacyjne plany, napływają doskonałe wiadomości. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta i w pełni bezpieczna. Choć na całym polskim wybrzeżu sytuacja może zmieniać się dynamicznie, zachodnia część Bałtyku pozostaje obecnie wolna od tego zjawiska. Pozwala to na beztroskie planowanie wodnego szaleństwa i orzeźwiających kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Międzyzdrojach przynosi stabilną, przyjemną aurę z temperaturą powietrza oscylującą wokół 20°C i wodą w morzu o temperaturze 19°C. Umiarkowany wiatr wiejący z prędkością 4 m/s zapewnia łagodne fale, co stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi oraz osób stawiających na relaksujący wypoczynek. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem do morza należy upewnić się, jaka flaga powiewa na wieży ratowniczej. Stosowanie się do poleceń ratowników i korzystanie wyłącznie ze strzeżonych stref plaży to gwarancja, że letni wypoczynek przyniesie wyłącznie radosne wspomnienia.

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