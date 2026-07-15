Śmiertelny wypadek z udziałem nieoznakowanego radiowozu i hulajnogi. Są wstępne ustalenia policji

Martyna Urban
Martyna Urban
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-07-15 6:43

Nastolatek, który zginął we wtorek w zderzeniu hulajnogi elektrycznej z nieoznakowanym radiowozem w Kowalewicach, miał z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechać na przeciwległy pas ruchu – wynika ze wstępnych ustaleń policji. Okoliczności i przyczyny wypadku bada prokuratura oraz policja.

Biało-zielona hulajnoga elektryczna leży przewrócona na chodniku. O wypadku w Kowalewicach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Redakcja

Nastolatek zginął w tragicznym wypadku

Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek, 14 lipca przed południem w Kowalewicach na drodze powiatowej w gminie Darłowo (woj. zachodniopomorskie). Według wstępnych ustaleń policji nastolatek kierujący hulajnogą elektryczną z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nieoznakowanym radiowozem.

Jak poinformowała we wtorek wieczorem Komenda Powiatowa Policji w Sławnie, mimo natychmiast podjętej akcji ratunkowej życia nastolatka nie udało się uratować.

Mimo natychmiast podjętych czynności ratunkowych kierujący hulajnogą zmarł. Wszyscy funkcjonariusze biorący udział w zdarzeniu byli trzeźwi - przekazała w oświadczeniu Komenda Powiatowa Policji w Sławnie.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, prokurator oraz służby ratunkowe. Okoliczności i przyczyny wypadku są wyjaśniane. O zdarzeniu z udziałem policjantów na służbie powiadomiono Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk poinformowała wcześniej PAP, że śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Dodała, że nie podjęto decyzji o zatrzymaniu funkcjonariuszy uczestniczących w zdarzeniu, którzy wracali nieoznakowanym radiowozem z czynności służbowych. 

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Apel policji o ostrożność

Służby apelują do kierowców i pozostałych uczestników ruchu o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Podkreślają, że chwila nieuwagi lub nieprzewidywalne zachowanie na drodze może prowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń.

Przypominają również o konieczności zachowania szczególnej ostrożności wobec niechronionych uczestników ruchu, takich jak piesi, rowerzyści i osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi.

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