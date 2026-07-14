Polska będzie większa! Ruszyła wielka budowa. Znamy szczegóły i konkretne dane

Polska powiększy się o 186 ha! Nad Bałtykiem ruszyła wielka budowa

Polska właśnie rozpoczęła jedną z największych inwestycji hydrotechnicznych w swojej historii. W Świnoujściu ruszyła budowa Przylądka Pomerania – sztucznego fragmentu lądu o powierzchni aż 186 hektarów.

Na nowym terenie powstanie Głębokowodny Terminal Kontenerowy, który ma stać się jednym z najważniejszych punktów przeładunkowych na Morzu Bałtyckim. Inwestycja ma nie tylko zwiększyć możliwości polskich portów, ale także wzmocnić znaczenie Polski w europejskim handlu morskim.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu w ramach budowy Przylądka Pomerania

6

Start budowy największego morskiego projektu w Świnoujściu

13 lipca 2026 roku oficjalnie przekazano plac budowy i rozpoczęto pierwsze prace przygotowawcze. Pierwszym etapem jest między innymi budowa drogi technicznej oraz przygotowanie terenu pod dalsze roboty.

Nowy półwysep, nabrzeża i terminal kontenerowy

Przylądek Pomerania nie będzie jedynie rozbudową istniejącego portu. Powstanie zupełnie nowy fragment przestrzeni lądowej. W ramach inwestycji zaplanowano:

sztuczny półwysep o powierzchni 186 hektarów,

Głębokowodny Terminal Kontenerowy,

nowe nabrzeża przeładunkowe,

zaplecze logistyczne dla transportu morskiego i lądowego.

Wielka inwestycja za miliardy złotych i na lata

Pierwotnie zakładano budowę terminala na powierzchni około 70 hektarów. Ostatecznie projekt rozbudowano do 186 hektarów, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie większego zaplecza portowego i logistycznego.

Budowa Przylądka Pomerania jest projektem obliczonym na wiele lat. Obecnie trwają prace przygotowawcze, a kolejne etapy obejmą budowę infrastruktury portowej, nabrzeży oraz zaplecza transportowego. Zakończenie głównych prac planowane jest około 2029–2030 roku.

Polska dosłownie urośnie

Najbardziej spektakularnym elementem całego projektu jest bez wątpienia fakt, że dzięki budowie sztucznego półwyspu Polska powiększy swój obszar o 186 hektarów!