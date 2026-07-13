Hotel Gołębiewski w Pobierowie zamknął baseny

W ostatnim czasie goście hotelowi w Gołębiewskim Pobierowo nie mogli korzystać z imponujących basenów zewnętrzych. Dyrekcja postanowiła bowiem zamknąć całkowicie to miejsce, a decyzja ta była podyktowana niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zamknął baseny zewnętrzne. Jest komunikat obiektu. Teraz jednak - po kilku już dniach - wiemy, ze sytuacja wygląda inaczej, a sam hotel przekazał nam nowe wieści.

Ważna wiadomość dla gości hotelu Gołębiewski Pobierowo

Okazuje się, że już w drugim tygodniu lipca, gdy pogoda uległa poprawie zdecydowano się na ponowne otwarcie basenów zewnętrznych dla gości. Osoby, które więc obecnie przebywają w obiekcie lub planują pobyt w kolejnych tygodniach nie muszą się martwić, bowiem jeśli pogoda pozwoli, baseny pozostaną otwarte.

Baseny są już otwarte. Konieczność ich tymczasowego zamknięcia wymusiły na nas warunki pogodowe, które zagrażały bezpieczeństwu gości. Niemniej, wszystko już działa, a wodne atrakcje niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych gości - zdradziła nam Anna Miastkowska z hotelu Gołębiewski Pobierowo. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią. Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

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Park Wodny Tropikana

Hotel Gołębiewski oferuje swoim gościom jednak nie tylko baseny na zewnątrz, ale również w środku. Działa tam bowiem Park Wodny Tropikana, który sprawdzi się idealnie w momencie gdy pogoda na zewnątrz zawodzi. Co ciekawe, z parku wodnego mogą skorzystać również osoby z zewnątrz obiektu. Wówczas w recepcji należy opłacić wejściówki:

dorośli - 80 zł/ 1,5 godziny,

dzieci do lat 4 nieodpłatnie

dzieci do lat 14 - 40 zł / 1,5 godziny,

za każde rozpoczęte, następne pół godziny - dopłata 20 zł od osoby,

przy wejściu każdy Gość korzystający z basenu otrzymuje jeden ręcznik.

Zdjęcia parku wodnego znajdziecie w galerii powyżej.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]