Te polskie "antykurorty" omijamy szerokim łukiem. Dlaczego turyści ich nie doceniają?

Spokojne wsie nad Bałtykiem wolne od tłumów

Wakacje nad Bałtykiem w szczycie sezonu dla wielu rodaków oznaczają ogromny tłok, hałas i codzienną walkę o skrawek piasku na rozstawienie parawanu. Popularne kurorty często przywodzą na myśl niekończącą się komercję oraz zatłoczone deptaki pełne kiczu. W Polsce wciąż jednak można znaleźć nadmorskie miejscowości, o których istnieniu wie niewielu. Są one kameralne, spokojne i wolne od gwaru typowego dla popularnych letnisk, stając się idealnymi "antykurortami".

Dlaczego mało znane kurorty nad morzem nie przyciągają turystów?

W tych małych wioskach na próżno szukać gwarnych promenad, nowoczesnych aquaparków czy rzędów stoisk z plastikowymi pamiątkami i drogimi rybami. Leżą one z dala od głównych dróg, co bywa utrudnieniem w dojeździe, a ich słaba rozpoznawalność wynika też z braku kampanii reklamowych. To właśnie te cechy nadają im jednak unikalny charakter, pozwalając cieszyć się ciszą, bezpośrednim kontaktem z przyrodą i zupełnie inną stroną polskiego morza.

Cisza nad morzem jako największy atut

Dla osób pragnących spędzić urlop w spokoju, z dala od krzykliwej komercji, parawanów i wszechobecnych straganów z azjatyckimi produktami, te ukryte perły będą idealnym wyborem. Zapewniają one przestronne plaże i czyste powietrze, a otaczająca je dzika natura pozwala na pełną regenerację. W dzisiejszych czasach, pełnych bodźców, to właśnie taki spokój staje się najbardziej pożądanym luksusem.

TOP 10 najmniej obleganych miejscowości nad Bałtykiem na spokojny urlop

Gdzie dokładnie leżą te niezwykłe nadmorskie oazy spokoju, stanowiące całkowite przeciwieństwo zatłoczonych, popularnych miast? Aby odkryć te prawdziwe perełki polskiego wybrzeża, warto zapoznać się z zestawieniem przedstawionym w naszej galerii zdjęć.

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Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie