To jedna z największych atrakcji "Żagli" w Szczecinie. Rusza sprzedaż biletów

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-13 7:38

W poniedziałek, 13 lipca punktualnie o godz. 10:00 rusza sprzedaż biletów na najbardziej obleganą atrakcję „Żagli” – dwugodzinne rejsy żaglowcami po Odrze. To właśnie one co roku przyciągają tłumy mieszkańców i turystów, a miejsca znikają w ekspresowym tempie.

Tysiące chętnych i 13 jednostek na wodzie

Organizator, spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, zapowiada, że w tym roku na pokładach żaglowców popłynie ponad 1800 pasażerów. W sobotę i niedzielę na Odrę wypłynie aż 13 jednostek – od mniejszych żaglowców po większe, widowiskowe statki, które od lat są symbolem szczecińskiego święta żagli.

To właśnie te rejsy są jedną z najbardziej wyczekiwanych atrakcji całego wydarzenia. Uczestnicy mogą zobaczyć Szczecin z perspektywy, której na co dzień nie mają okazji doświadczyć – od strony wody, w pełnej żeglarskiej atmosferze i w otoczeniu malowniczych krajobrazów.

– Rejsy żaglowcami to absolutny hit „Żagli”. Co roku bilety rozchodzą się błyskawicznie, bo mieszkańcy i turyści uwielbiają tę formę spędzania czasu. To wyjątkowa okazja, by poczuć klimat żeglarskiego Szczecina i zobaczyć miasto z zupełnie innej strony – podkreśla Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Nowość: specjalny rejs Doliną Dolnej Odry

W tym roku organizatorzy przygotowali także coś ekstra. Rozkładowy rejs Cross Oder zmieni swoją trasę specjalnie na czas „Żagli”, umożliwiając pasażerom przepłynięcie się malowniczą Doliną Dolnej Odry. To rzadko dostępna atrakcja, która z pewnością przyciągnie miłośników przyrody i spokojnych, widokowych rejsów.

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Gdzie kupić bilety?

Sprzedaż rusza w poniedziałek, 13 lipca o godz. 10:00 – zarówno online, jak i stacjonarnie.

Bilety dostępne będą:

online: na stronie zagleszczecin.eu/rejsy

stacjonarnie: w Centrum Informacji Turystycznej oraz podczas wydarzenia na stoisku Visit Szczecin

Organizatorzy przypominają, że liczba miejsc jest ograniczona, a zainteresowanie – jak co roku – ogromne. Warto więc przygotować się wcześniej, bo bilety mogą zniknąć szybciej, niż podniesie się pierwszy żagiel.

Żagle 2026 coraz bliżej

Tegoroczna edycja „Żagli” odbędzie się w dniach 14–16 sierpnia. Szczecin ponownie zamieni się w żeglarską stolicę regionu, a na nabrzeżach pojawią się tłumy mieszkańców i turystów. Program wydarzenia zostanie opublikowany wkrótce na stronie www.zagle.szczecin.eu.

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