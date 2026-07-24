Trzystu wystawców, tysiące produktów i liczne atrakcje. Jarmark Jakubowy przyciąga tłumy

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-24 18:09

Na Starym Mieście w Szczecinie trwa Jarmark Jakubowy – czterodniowe święto rzemiosła, regionalnych smaków i tradycji odpustowych. W wydarzeniu, które rozpoczęło się w czwartek, 23 lipca i potrwa do niedzieli, bierze udział około 300 wystawców z Polski i zagranicy, a alejki wokół katedry wypełniają się mieszkańcami i turystami.

Rękodzieło, sztuka ludowa i regionalne specjały

Liczne stragany zajmują plac przy katedrze oraz ulice Grodzką i Farną. Na stoiskach prezentowane jest rzemiosło, biżuteria, ceramika, sztuka ludowa oraz tradycyjna żywność – miody, sery, wędliny, wypieki. Wystawcy przyjeżdżają nie tylko z całej Polski, ale też m.in. z Litwy, Ukrainy, Azerbejdżanu i Niemiec.

Organizatorzy podkreślają, że większość uczestników to prawdziwi rękodzielnicy, którzy na miejscu pokazują swoją pracę. Jarmark przyciąga tłumy już od pierwszych godzin.

Gastrostrefa, animacje, warsztaty i koncerty

Na odwiedzających jarmark czeka też duża gastrostrefa, strefy zdrowia i rozrywki dla dzieci oraz scena muzyczna. Od piątku trwają koncerty, pokazy organowe, warsztaty rzemieślnicze i akcje edukacyjne, m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia. W sobotę o godz. 20 występuje Góralska Kapela Rodzinna Stochów.

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Wydarzenia religijne i tradycja odpustowa

Jarmark Jakubowy jest częścią uroczystości odpustowych ku czci św. Jakuba Apostoła – patrona szczecińskiej katedry. W sobotę o godz. 18:00 odbędzie się uroczysta msza odpustowa, a od czwartku ks. Grzegorz Medoń prowadzi rekolekcje „Jakubowe Drogi”.

Wydarzenie nawiązuje do wielowiekowej tradycji odpustów parafialnych, podczas których – zgodnie z teologią katolicką – wierni mogą uzyskać darowanie kar doczesnych, a wokół świątyń odbywał się handel i rozrywki.

Cztery dni atrakcji dla tysięcy odwiedzających

To już 17. edycja Jarmarku Jakubowego. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a impreza co roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy osób. Program dostępny jest na stronie organizatorów: https://www.jarmarkjakubowy.pl.

Jarmark Jakubowy 2026
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