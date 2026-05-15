Wakacje jak w tureckim resorcie? Gołębiewski w Pobierowie zaskakuje

Nowo otwarty system rezerwacyjny hotelu Gołębiewski w Pobierowie odsłonił coś więcej niż tylko ceny i terminy wakacyjnych pobytów. Zamiast klasycznego modelu "nocleg + śniadanie + dodatki w postaci basenów czy plaży", pojawia się tu wizja intensywnie zaplanowanego pobytu w stylu zagranicznych resortów all inclusive.

Plan dnia jak w zagranicznych kurortach

Z opublikowanych na stronie obiektu informacji wynika, że hotel przygotował rozbudowany program animacji i aktywności rozpisany praktycznie na cały dzień. Goście mają mieć zapewnione zajęcia od rana do wieczora przez 7 dni w tygodniu - bez konieczności samodzielnego organizowania czasu. Co ważne, taki system będzie działał od 29 czerwca do 31 sierpnia.

W harmonogramie pojawiają się m.in. poranne zajęcia ruchowe na plaży, aktywności na świeżym powietrzu, gry zespołowe, warsztaty dla dzieci, animacje rodzinne, drukowanie 3D, tańce w basenie oraz wieczorne wydarzenia rozrywkowe. Takie podejście przypomina znane z Turcji czy Egiptu resorty wakacyjne, w których pobyt jest w dużej mierze "zorganizowany" przez hotel. Czy takie rozwiązanie sprawdzi się w Polsce? Czas pokaże!

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Największy hotel nad Bałtykiem - Gołębiewski w Pobierowie

19

Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Nowy kierunek dla polskiej turystyki?

Hotel Gołębiewski Pobierowo chce najwyraźniej konkurować nie tyle z lokalnymi pensjonatami, co raczej z zagranicznymi resortami wakacyjnymi. Nie da się ukryć, że pod względem organizacji czasu wolnego i skali atrakcji będzie to jeden z najbardziej rozbudowanych kompleksów wypoczynkowych w Polsce.

Rezerwacje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Rezerwacje w Gołębiewskim w Pobierowie ruszają 15 maja. Na stronie internetowej widzimy już zakładkę "zarezerwuj pobyt", lecz na ten moment jeszcze nie zostały podane ceny noclegów. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość.