Plamki, kreski i... plemniki. Te brzydkie wzory w autobusach mają ukryte zadanie

Spis treści
Kakofonia kolorów, plamek i kropek
Wzory, od których można dostać oczopląsu, to codzienność w transporcie publicznym. Abstrakcyjne plamki, przypadkowe kreski, geometryczne figury, a czasem nawet motywy, które – jak w niektórych starszych szczecińskich tramwajach – do złudzenia przypominają… plemniki. I choć miasta inwestują w coraz nowsze pojazdy, stylistyka tapicerki pozostaje zaskakująco podobna.
Kilka lat temu Szczecin pozwolił mieszkańcom wybrać wzór dla miejskich siedzeń. Wygrały „plamki” w niebiesko‑zielonym gradiencie. W teorii nowoczesne, w praktyce – równie mało atrakcyjne jak większość wzorów spotykanych w Polsce i za granicą.
Brud, pot i codzienność tysięcy pasażerów
Choć wielu pasażerów uważa, że brzydkie wzory to efekt braku gustu projektantów, prawda jest znacznie bardziej przyziemna. Tapicerka w pojazdach komunikacji miejskiej musi znosić ogromne obciążenie: codziennie siadają na niej tysiące osób, zostawiając po sobie brud, kurz, włosy, pot i drobne śmieci. Nawet regularne czyszczenie nie jest w stanie przywrócić jej idealnej świeżości.
I tu właśnie wkracza „estetyczny chaos”.
Sekret brzydkich wzorów
Najważniejsza zasada projektowania tapicerki do transportu publicznego brzmi: brud ma być niewidoczny. Jednolity kolor? Odpada – każda plama, każde przetarcie, każdy okruszek byłby widoczny z daleka. Dlatego producenci stosują wzory, które:
- rozpraszają uwagę,
- ukrywają zabrudzenia,
- maskują zużycie,
- sprawiają, że siedzenia wyglądają „w miarę” czysto nawet po ciężkim dniu.
Im bardziej chaotyczny wzór, tym lepiej spełnia swoje zadanie. To nie przypadek, to przemyślana strategia.
Brzydkie, ale praktyczne
Choć estetyka siedzeń w autobusach i tramwajach bywa tematem żartów, ich wygląd to efekt bardzo pragmatycznego podejścia. Wzory, które wielu pasażerów uważa za koszmarne, po prostu najlepiej radzą sobie z ukrywaniem śladów codziennego użytkowania.
Czy to oznacza, że kiedyś doczekamy się pięknych, minimalistycznych siedzeń? Raczej nieprędko. Dopóki po miejskich pojazdach będą jeździć tysiące pasażerów dziennie, „kiczowate” wzorki pozostaną z nami na długo.