Plamki, kreski i... plemniki. Te brzydkie wzory w autobusach mają ukryte zadanie

Kakofonia kolorów, plamek i kropek

Wzory, od których można dostać oczopląsu, to codzienność w transporcie publicznym. Abstrakcyjne plamki, przypadkowe kreski, geometryczne figury, a czasem nawet motywy, które – jak w niektórych starszych szczecińskich tramwajach – do złudzenia przypominają… plemniki. I choć miasta inwestują w coraz nowsze pojazdy, stylistyka tapicerki pozostaje zaskakująco podobna.

Kilka lat temu Szczecin pozwolił mieszkańcom wybrać wzór dla miejskich siedzeń. Wygrały „plamki” w niebiesko‑zielonym gradiencie. W teorii nowoczesne, w praktyce – równie mało atrakcyjne jak większość wzorów spotykanych w Polsce i za granicą.

Brud, pot i codzienność tysięcy pasażerów

Choć wielu pasażerów uważa, że brzydkie wzory to efekt braku gustu projektantów, prawda jest znacznie bardziej przyziemna. Tapicerka w pojazdach komunikacji miejskiej musi znosić ogromne obciążenie: codziennie siadają na niej tysiące osób, zostawiając po sobie brud, kurz, włosy, pot i drobne śmieci. Nawet regularne czyszczenie nie jest w stanie przywrócić jej idealnej świeżości.

I tu właśnie wkracza „estetyczny chaos”.

Sekret brzydkich wzorów

Najważniejsza zasada projektowania tapicerki do transportu publicznego brzmi: brud ma być niewidoczny. Jednolity kolor? Odpada – każda plama, każde przetarcie, każdy okruszek byłby widoczny z daleka. Dlatego producenci stosują wzory, które:

rozpraszają uwagę,

ukrywają zabrudzenia,

maskują zużycie,

sprawiają, że siedzenia wyglądają „w miarę” czysto nawet po ciężkim dniu.

Im bardziej chaotyczny wzór, tym lepiej spełnia swoje zadanie. To nie przypadek, to przemyślana strategia.

Brzydkie, ale praktyczne

Choć estetyka siedzeń w autobusach i tramwajach bywa tematem żartów, ich wygląd to efekt bardzo pragmatycznego podejścia. Wzory, które wielu pasażerów uważa za koszmarne, po prostu najlepiej radzą sobie z ukrywaniem śladów codziennego użytkowania.

Czy to oznacza, że kiedyś doczekamy się pięknych, minimalistycznych siedzeń? Raczej nieprędko. Dopóki po miejskich pojazdach będą jeździć tysiące pasażerów dziennie, „kiczowate” wzorki pozostaną z nami na długo.

