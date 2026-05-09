Piknik nad Odrą 2026 przyciąga tłumy. Szczecin bawi się przez cały weekend

Targi Turystyczne Market Tour

Piknik nad Odrą to jedno z największych wydarzeń turystycznych w Polsce. Na Wałach Chrobrego w Szczecinie swoją ofertę prezentują 13 województw, miasta, hotele, uzdrowiska, przewoźnicy oraz wystawcy z zagranicy, m.in. z Bułgarii, Niemiec, Czech, Indonezji, Tunezji, Cypru i Litwy.

Jarmark Rozmaitości

Alejki pełne są rękodzieła, biżuterii, naturalnych kosmetyków, drewnianych akcesoriów i regionalnych przysmaków. To idealne miejsce na zakupy – od drobnych pamiątek po lokalne produkty spożywcze.

Festiwal Smaków

Spore oblężenie przeżywa strefa gastronomiczna. Kolejki ustawiają się do food trucków, stoisk regionalnych i kuchni świata. Królują ryby z lokalnych wód, pierogi w dziesiątkach wariantów, burgery, lody rzemieślnicze i słodkie wypieki. W tym roku pojawiła się także nowość – strefa „zero waste”, gdzie kucharze pokazują, jak przygotować pełnowartościowe dania z produktów, które zwykle lądują w koszu.

Wielkie Gotowanie i kulinarne hity

W tym roku Wielkie Gotowanie odbywa się w dwóch odsłonach:

sobota, godz. 14:00 – dolnośląska zupa rybna,

niedziela, godz. 14:00 – bułgarska kawarma, czyli aromatyczna zapiekanka mięsno‑warzywna.

Rodzinne atrakcje

Dla najmłodszych przygotowano dmuchańce, animacje, warsztaty plastyczne i pokazy służb mundurowych. Strażacy prezentują sprzęt ratowniczy, a policjanci pozwalają dzieciom usiąść w radiowozie. Nie brakuje też gier terenowych i edukacyjnych stanowisk ekologicznych.

Piknik trwa do niedzieli

Organizatorzy zapowiadają, że atrakcji nie zabraknie aż do niedzielnego wieczoru. W planie są kolejne koncerty, konkursy, degustacje i prezentacje. To jedno z tych wydarzeń, które otwierają sezon plenerowy w Szczecinie – i jak co roku udowadnia, że mieszkańcy potrafią bawić się nad Odrą jak nigdzie indziej.

Tegorocznym Krajem Partnerskim wydarzenia jest Bułgaria, a Regionem Partnerskim - Dolny Śląsk.

