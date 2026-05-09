Miasto szuka pomysłu na „parkomat idealny”. Ruszył konkurs

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-05-09 11:23

Koniec z klikaniną, błądzeniem po menu i nerwowym szukaniem właściwego przycisku. Szczecińska miejska spółka ogłosiła konkurs na nowy wygląd i układ ekranów w parkomatach. Zwycięzca nie tylko odmieni codzienność kierowców, ale też zgarnie 10 tys. zł.

Nowe parkomaty w Szczecinie

i

Autor: Grzegorz Kluczyński

Nowy interfejs ma ułatwić życie kierowcom

Miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne ogłosiła konkurs Intuicyjny Parkomat, którego celem jest stworzenie nowego, bardziej przyjaznego interfejsu dla urządzeń obsługujących Strefę Płatnego Parkowania. Chodzi o aż 26 autorskich grafik, które razem stworzą tzw. kinematykę transakcji — czyli cały proces zakupu biletu, krok po kroku.

Nowy projekt ma sprawić, że płacenie za postój będzie szybsze, prostsze i bardziej intuicyjne niż dotychczas.

Polecany artykuł:

Zaparkował jak gamoń, spotkała go niemiła niespodzianka. Internet pęka ze śmiec…

Parkomaty z 2021 r. już się „zestarzały”

Jak podkreśla prezes spółki NiOL, Maciej Łabuń, urządzenia działające w Szczecinie mają już pięć lat, a w świecie grafiki użytkowej to cała epoka.

– Czas szybko płynie, zmienia się język komunikacji graficznej, chcemy unowocześnić interfejs naszych parkomatów i sprawić, aby korzystanie z nich było jeszcze bardziej intuicyjne niż teraz – tłumaczy Łabuń.

To oznacza, że kierowcy mogą spodziewać się czytelniejszych ikon, prostszych komunikatów i bardziej logicznego układu ekranów.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, ale także do zespołów projektowych zajmujących się grafiką użytkową, UX czy projektowaniem interfejsów. Warunek jest jeden: projekt musi być autorski.

Najlepsza praca trafi na ekrany wszystkich szczecińskich parkomatów, a jej twórca otrzyma 10 tys. zł nagrody.

Do kiedy można zgłaszać projekty?

Czasu nie ma wiele — propozycje można przesyłać do 10 czerwca. Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są na stronie spp.szczecin.pl.

QUIZ. Chcesz mieć prawo jazdy? Kierowcy muszą to wiedzieć
Pytanie 1 z 10
Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący. Czy po udzieleniu pomocy rannym wolno Ci opuścić miejsce wypadku przed przybyciem Policji?
Zaparkował w centrum Szczecina. Spotkała go niemiła niespodzianka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PARKOMATY
STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA
KONKURS