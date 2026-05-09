Miasto szuka pomysłu na „parkomat idealny”. Ruszył konkurs

Nowy interfejs ma ułatwić życie kierowcom

Miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne ogłosiła konkurs Intuicyjny Parkomat, którego celem jest stworzenie nowego, bardziej przyjaznego interfejsu dla urządzeń obsługujących Strefę Płatnego Parkowania. Chodzi o aż 26 autorskich grafik, które razem stworzą tzw. kinematykę transakcji — czyli cały proces zakupu biletu, krok po kroku.

Nowy projekt ma sprawić, że płacenie za postój będzie szybsze, prostsze i bardziej intuicyjne niż dotychczas.

Parkomaty z 2021 r. już się „zestarzały”

Jak podkreśla prezes spółki NiOL, Maciej Łabuń, urządzenia działające w Szczecinie mają już pięć lat, a w świecie grafiki użytkowej to cała epoka.

– Czas szybko płynie, zmienia się język komunikacji graficznej, chcemy unowocześnić interfejs naszych parkomatów i sprawić, aby korzystanie z nich było jeszcze bardziej intuicyjne niż teraz – tłumaczy Łabuń.

To oznacza, że kierowcy mogą spodziewać się czytelniejszych ikon, prostszych komunikatów i bardziej logicznego układu ekranów.

Kto może wziąć udział?

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, ale także do zespołów projektowych zajmujących się grafiką użytkową, UX czy projektowaniem interfejsów. Warunek jest jeden: projekt musi być autorski.

Najlepsza praca trafi na ekrany wszystkich szczecińskich parkomatów, a jej twórca otrzyma 10 tys. zł nagrody.

Do kiedy można zgłaszać projekty?

Czasu nie ma wiele — propozycje można przesyłać do 10 czerwca. Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są na stronie spp.szczecin.pl.

QUIZ. Chcesz mieć prawo jazdy? Kierowcy muszą to wiedzieć Pytanie 1 z 10 Uczestniczyłeś w wypadku drogowym jako kierujący. Czy po udzieleniu pomocy rannym wolno Ci opuścić miejsce wypadku przed przybyciem Policji? Tak Nie Następne pytanie