Jarmark Szczeciński znów przyciąga tłumy. Mnóstwo atrakcji na Jasnych Błoniach

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-05-02 16:49

Słoneczna pogoda, długi majowy weekend i dziesiątki kolorowych stoisk pod platanami – Jarmark Szczeciński znów stał się jednym z najważniejszych punktów majówki w mieście. Od 1 do 3 maja Jasne Błonia tętnią życiem, a mieszkańcy tłumnie ruszyli na spacer między kramami pełnymi smaków, zapachów i rękodzielniczych perełek.

Jarmark Szczeciński
Jarmark Szczeciński Jarmark Szczeciński Jarmark Szczeciński Jarmark Szczeciński
Galeria zdjęć 51

Tłumy na alejach pod platanami

To już kolejna edycja wydarzenia, które od lat wpisuje się w wiosenny kalendarz Szczecina. Jarmark Szczeciński tradycyjnie przyciąga nie tylko mieszkańców centrum, ale też całych rodzin z Prawobrzeża, Polic czy ościennych miejscowości. W tym roku frekwencja dopisuje wyjątkowo – sprzyja temu pogoda, która bardziej przypomina lato niż początek maja. Jest słonecznie, bardzo ciepło, a Jasne Błonia zamieniły się w wielki deptak pełen spacerowiczów. Co ciekawe - stoisk jest dużo więcej, gdyż zostały ulokowane w alejach po obu stronach Jasnych Błoni.

Polecany artykuł:

To nie PRL, to Niemcy w 2026 roku! Dworzec, który straszy bardziej niż urbex

Rękodzieło, pamiątki i regionalne przysmaki

Na alejach pod platanami rozstawiły się dziesiątki stoisk. Można tu znaleźć wszystko:

  • biżuterię i dekoracje tworzone przez lokalnych rzemieślników,
  • tradycyjne miody, sery, wędliny i wypieki,
  • zabawki, książki, naturalne kosmetyki,
  • pamiątki ze Szczecina i regionu.

W powietrzu unosi się zapach świeżych wypieków, grillowanych przysmaków i kawy z małych, mobilnych palarni. Wielu wystawców przyjechało z różnych zakątków Polski, dzięki czemu oferta jest wyjątkowo różnorodna.

Raj dla najmłodszych: gigantyczne dmuchańce i atrakcje

Organizatorzy zadbali również o najmłodszych. Na Jasnych Błoniach stanęły gigantyczne dmuchańce, zjeżdżalnie i place zabaw, które od rana oblegają dzieci. Nie brakuje też animacji, malowania buziek czy warsztatów kreatywnych. Dla rodziców to idealna okazja, by na chwilę odpocząć na ławce w cieniu platanów, podczas gdy ich pociechy szaleją na kolorowych atrakcjach.

Majówka w najlepszym wydaniu

Jarmark Szczeciński to dziś jedno z najważniejszych wydarzeń długiego weekendu majowego w mieście. Połączenie pięknej pogody, rodzinnej atmosfery i bogatej oferty wystawców sprawia, że Jasne Błonia znów stały się miejscem spotkań, spacerów i zakupów. A to dopiero początek sezonu plenerowych wydarzeń w Szczecinie.

Jarmark Szczeciński
Galeria zdjęć 51
