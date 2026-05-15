Hotel Gołębiewski w Pobierowie oceniony przed startem
Hotel Gołębiewski w Pobierowie od dawna elektryzuje opinię publiczną. Jak się okazuje, po latach budowy, nadmorski kolos wreszcie zaprasza do siebie pierwszych turystów. Zgodnie z zapowiedziami, inauguracja działalności Gołębiewskiego w Pobierowie ma nastąpić 26 czerwca 2026 roku. Choć do tego wydarzenia zostało jeszcze trochę czasu, w internecie już teraz pojawiają się krytyczne komentarze.
Największy hotel nad Bałtykiem - Gołębiewski w Pobierowie
Słabe noty dla Gołębiewskiego w Pobierowie
Zanim w ogóle ktokolwiek zdążył w nim zamieszkać, obiekt uzyskał w Google zaledwie 3,7 gwiazdki przy blisko 400 wystawionych opiniach. Dla luksusowego resortu, który chce być postrzegany jako jeden z najbardziej elitarnych nad polskim morzem, taki wynik może stanowić poważne wizerunkowe obciążenie.
Mimo że hotel nie funkcjonuje, użytkownicy sieci od dawna dyskutują o rozmachu prac i ich oddziaływaniu na lokalne środowisko. Krytyka zazwyczaj nie dotyczy standardu usług, ale koncentruje się na:
- masywnym kształcie całego kompleksu,
- zaburzeniu naturalnego krajobrazu nadmorskiego,
- przedłużających się pracach budowlanych,
- zawirowaniach administracyjnych i doniesieniach prasowych.
Hote ciaglel zamknięty. Cały teren i obiekt ogrodzony płotem, a w środku sztuczna palma i kilku robotników - napisał pan Roman w opiniach Google.
Z drugiej strony nie brakuje głosów poparcia dla skali tego przedsięwzięcia. Fani inwestycji zaznaczają, że obiekt przyciągnie turystów poza sezonem i pozytywnie wpłynie na gospodarkę całego regionu.
Otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie już blisko. Trwają ostatnie szlify
Hotel Gołębiewski w Pobierowie sprawia wrażenie w pełni przygotowanego na przyjęcie urlopowiczów. Ostatnio na terenie inwestycji trwają jedynie drobne prace porządkowe i estetyczne, a cały budynek przypomina już tętniący życiem kurort. Do dyspozycji przyjezdnych oddano kilkaset pokoi rozmieszczonych na kilkunastu kondygnacjach, a także strefę relaksu, kompleks basenowy, sale kinowe oraz rozbudowaną ofertę kulinarną. Zapowiedzi brzmią imponująco, a jak kompleks sprawdzi się w praktyce? Przekonamy się pod koniec czerwca.