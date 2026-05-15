Hotel Gołębiewski w Pobierowie oceniony przed startem

Hotel Gołębiewski w Pobierowie od dawna elektryzuje opinię publiczną. Jak się okazuje, po latach budowy, nadmorski kolos wreszcie zaprasza do siebie pierwszych turystów. Zgodnie z zapowiedziami, inauguracja działalności Gołębiewskiego w Pobierowie ma nastąpić 26 czerwca 2026 roku. Choć do tego wydarzenia zostało jeszcze trochę czasu, w internecie już teraz pojawiają się krytyczne komentarze.

Największy hotel nad Bałtykiem - Gołębiewski w Pobierowie

Słabe noty dla Gołębiewskiego w Pobierowie

Zanim w ogóle ktokolwiek zdążył w nim zamieszkać, obiekt uzyskał w Google zaledwie 3,7 gwiazdki przy blisko 400 wystawionych opiniach. Dla luksusowego resortu, który chce być postrzegany jako jeden z najbardziej elitarnych nad polskim morzem, taki wynik może stanowić poważne wizerunkowe obciążenie.

Mimo że hotel nie funkcjonuje, użytkownicy sieci od dawna dyskutują o rozmachu prac i ich oddziaływaniu na lokalne środowisko. Krytyka zazwyczaj nie dotyczy standardu usług, ale koncentruje się na:

masywnym kształcie całego kompleksu,

zaburzeniu naturalnego krajobrazu nadmorskiego,

przedłużających się pracach budowlanych,

zawirowaniach administracyjnych i doniesieniach prasowych.

Hote ciaglel zamknięty. Cały teren i obiekt ogrodzony płotem, a w środku sztuczna palma i kilku robotników - napisał pan Roman w opiniach Google.

Z drugiej strony nie brakuje głosów poparcia dla skali tego przedsięwzięcia. Fani inwestycji zaznaczają, że obiekt przyciągnie turystów poza sezonem i pozytywnie wpłynie na gospodarkę całego regionu.

Otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie już blisko. Trwają ostatnie szlify

Hotel Gołębiewski w Pobierowie sprawia wrażenie w pełni przygotowanego na przyjęcie urlopowiczów. Ostatnio na terenie inwestycji trwają jedynie drobne prace porządkowe i estetyczne, a cały budynek przypomina już tętniący życiem kurort. Do dyspozycji przyjezdnych oddano kilkaset pokoi rozmieszczonych na kilkunastu kondygnacjach, a także strefę relaksu, kompleks basenowy, sale kinowe oraz rozbudowaną ofertę kulinarną. Zapowiedzi brzmią imponująco, a jak kompleks sprawdzi się w praktyce? Przekonamy się pod koniec czerwca.