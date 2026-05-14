Gołębiewski Pobierowo. Największy hotel w Polsce przyjmie pierwszych gości

Hotel Gołębiewski w Pobierowie po latach budowy i wielu przesuwanych terminach wchodzi w decydującą fazę. Gigantyczny kompleks położony tuż przy plaży od dłuższego czasu budzi ogromne zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców Pomorza Zachodniego, ale i turystów z całej Polski. Ma to być bowiem największy tego typu obiekt w kraju, pełny luksusu i udogodnień.

1200 pokoi i widok na Bałtyk

Gigant nad Bałtykiem czeka na pierwszych i oferuje m.in. 1200 pokoi, aż 13 kondygnacji, strefę SPA, kompleks basenów czy salę kinową. Dodatkowo, wartym wspomnienia jest także bogate zaplacze gastronomiczne, które doda pobytom jeszcze wyższej rangii.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie: kiedy otwarcie?

Hotel Gołębiewski w Pobierowie ma otworzyć się oficjalnie 26 czerwca 2026 roku, więc już niebawem. Będzie to koniec roku szkolnego i początek wakacji, tym samym można spodziewać się, że wiele osób będzie chciało pojechać na weekend do nadmorskiego giganta. Żeby to jednak zrobić, najpierw należy dokonać rezerwacji. Kiedy jednak startuje system rezerwacyjny w Gołębiewskim?

Rezerwacje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Według ustaleń portalu gs24.pl, rezerwacje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie będzie można składać od 15 maja. Tego dnia dowiemy się więc jak wygląda dostępność pokoi oraz oczywiście jak kształtują się ceny za noc w kolosie nad Bałtykiem.

Największy hotel nad Bałtykiem - Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Otwarcie hotelu Gołębiewski. Pobierowo liczy na turystyczny boom

Otwarcie Hotelu Gołębiewski może całkowicie zmienić skalę ruchu turystycznego w Pobierowie. Już samo uruchomienie rezerwacji wzbudza ogromne zainteresowanie wśród osób planujących wakacje nad Bałtykiem, dlatego można spodziewać się dużej liczby rezerwacji jeszcze przed oficjalnym otwarciem obiektu.

Na inwestycji skorzysta również sama miejscowość - większy ruch oznacza więcej klientów dla restauracji, kawiarni, sklepów, atrakcji turystycznych i lokalnych przedsiębiorców. Dla Pobierowa może to być początek nowego etapu rozwoju i awans do grona najpopularniejszych nadmorskich kurortów w Polsce, to pewne.

Praca w Pobierowie. Gołębiewski nada szuka pracowników

Przed otwarciem hotelu trwa również intensywna rekrutacja pracowników. Tak duży obiekt potrzebuje setek osób do obsługi recepcji, gastronomii, strefy wellness, housekeeping’u czy zaplecza technicznego. Dla regionu oznacza to nowe miejsca pracy i szansę na ożywienie lokalnego rynku zatrudnienia, szczególnie przed sezonem wakacyjnym. O tym jakich konkretnie pracowików poszukuje gigant, pisaliśmy tutaj: Hotel Gołębiewski w Pobierowie nadal szuka pracowników. Brakuje ochrony, pokojówek i recepcjonistów.