Niemcy masowo wykupują polskie mieszkania. "Nowy raj dla inwestorów"

Gigant z Hamburga rozpycha się nad Wisłą

Najbardziej agresywnym graczem jest hamburska spółka TAG Immobilien, która w ostatnich latach przejęła dwóch dużych polskich deweloperów: Vantage Development (2019) oraz Robyg (2021) za 2,5 mld zł. Dzięki temu Niemcy zbudowali potężne zaplecze i dziś zarządzają 3,5 tys. mieszkań na wynajem w Polsce, a liczba ta szybko rośnie.

Według analiz cytowanych przez Frankfurter Rundschau, Polska w 2026 r. wejdzie w fazę stabilnego wzrostu rynku nieruchomości, co tylko zachęca zagraniczne fundusze do dalszej ekspansji.

Niemcy kupują hurtowo – Polacy zostają z boku

Niemieckie media zwracają uwagę, że w Polsce 87 proc. mieszkańców żyje we własnych mieszkaniach, ale ten model zaczyna się kruszyć. Coraz mniej osób stać na zakup, a rosnące ceny i trudniejszy dostęp do kredytów wypychają młodych na rynek najmu. To idealne warunki dla funduszy typu PRS, które – jak opisuje FXMAG – potrafią kupować całe pakiety po kilka tysięcy mieszkań, zanim trafią one do indywidualnych klientów.

W efekcie – jak ostrzegają analitycy – deweloperzy wolą sprzedać 200 mieszkań jednym przelewem niemieckiemu funduszowi, niż czekać na 200 polskich rodzin walczących o kredyt.

Politycy alarmują: „Polaków nie stać na mieszkania”

We "Frankfurter Rundschau" cytowany jest poseł PiS Piotr Uściński, który ostrzega, że Polska nie ma żadnych mechanizmów chroniących rynek mieszkaniowy przed przejęciem przez zagraniczne fundusze. Jego zdaniem „Polaków nie stać już na zakup mieszkania”, a brak wsparcia dla rodzin tylko pogłębia problem.

Niemcy nie zwalniają – planują nawet wejście na giełdę w Warszawie

Co ciekawe, jak zauważa Deutsche Welle, niemieckich inwestorów nie odstrasza nawet wojna w Ukrainie. TAG Immobilien rozważa debiut na warszawskiej giełdzie, co byłoby symbolicznym przypieczętowaniem ich długoterminowej obecności w Polsce.

Trend, który dopiero się rozpędza

Według Polskiego Obserwatora, Polska stała się „nowym rajem dla inwestorów”, a niemieckie fundusze traktują nasz rynek jako strategiczny kierunek ekspansji. Jeśli tempo wykupów się utrzyma, udział zagranicznego kapitału w polskich mieszkaniach będzie rósł z roku na rok.

