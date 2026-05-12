Wojewódzkie miasto nazywane jest "polskim Paryżem". Powód może cię zaskoczyć

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-05-12 8:44

Szerokie aleje, rozległe place i wyjątkowy układ ulic sprawiają, że to miasto wzbudza podziw wśród turystów. Odkryjcie polską metropolię, która potrafi zaskoczyć swoim urokiem, a przez sztuczną inteligencję została uznana za najpiękniejszą w Polsce. Wielu porównuje ją do Paryża, i nie chodzi tu tylko o wyjątkową architekturę.

Szczecin
Szczecin Szczecin Wiosenny dywan krokusów w Szczecinie Szczecin
Galeria zdjęć 10

Szczecin jako "polski Paryż"

Miano "polskiego Paryża" przylgnęło do Szczecina, stolicy województwa zachodniopomorskiego. Porównania do stolicy Francji nie wzięły się znikąd – miasto to słynie z wyjątkowego układu urbanistycznego, w którym dominują szerokie aleje i ronda w kształcie gwiazd.

Przez lata funkcjonowała legenda, że układ przestrzenny Szczecina wyszedł spod ręki Georgesa Eugène’a Haussmanna, francuskiego urbanisty, który zrewolucjonizował wygląd Paryża w XIX wieku. Okazuje się jednak, że to miejski mit. Mimo to, wpływy paryskie są tam niezaprzeczalne.

Doskonałym przykładem jest Plac Grunwaldzki, z którego promieniście rozchodzą się ulice. Często zestawia się go z paryskim Placem Charles’a de Gaulle’a (kiedyś Placem Gwiazdy), gdzie zbiega się aż dwanaście alei. Ten unikalny układ nadaje Szczecinowi specyficzny klimat i wyróżnia go na mapie Polski.

Polecany artykuł:

Małopolskie uzdrowisko najlepsze w Europie. Miejscowość pokonała 11 tys. miast!

Zieleń i architektura Szczecina

Plac Grunwaldzki to tylko jedno z wielu interesujących miejsc w Szczecinie. Miasto to może pochwalić się również obfitością zieleni. Nie bez przyczyny uważa się je za jedną z najbardziej zazielenionych metropolii w kraju. Liczne drzewa, skwery i szerokie aleje tworzą spokojną atmosferę, która odróżnia centrum Szczecina od innych dużych miast.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Szczecin [ZDJĘCIA] 

Szczecin
Galeria zdjęć 10

Rosnąca popularność Szczecina wśród turystów

Mimo że Szczecin przez długi czas pozostawał w cieniu bardziej znanych ośrodków, obecnie coraz częściej znajduje się na trasach wycieczek. Odwiedzający doceniają nie tylko jego zabytki i przeszłość, ale także bardziej kameralny klimat w porównaniu do najpopularniejszych polskich destynacji.

Do atutów miasta należą również bogata oferta kulturalna, bliskość przyrody, a także dogodne położenie niedaleko Morza Bałtyckiego i niemieckiej granicy. Wszystko to sprawia, że Szczecin to doskonały wybór zarówno na krótki weekend, jak i na dłuższe wakacje.

Jak nazywa się ten szczeciński budynek?
Pytanie 1 z 10
Przy którym charakterystycznym placu położony jest budynek Pazim?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki