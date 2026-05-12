Wojewódzkie miasto nazywane jest "polskim Paryżem". Powód może cię zaskoczyć

Szczecin jako "polski Paryż"

Miano "polskiego Paryża" przylgnęło do Szczecina, stolicy województwa zachodniopomorskiego. Porównania do stolicy Francji nie wzięły się znikąd – miasto to słynie z wyjątkowego układu urbanistycznego, w którym dominują szerokie aleje i ronda w kształcie gwiazd.

Przez lata funkcjonowała legenda, że układ przestrzenny Szczecina wyszedł spod ręki Georgesa Eugène’a Haussmanna, francuskiego urbanisty, który zrewolucjonizował wygląd Paryża w XIX wieku. Okazuje się jednak, że to miejski mit. Mimo to, wpływy paryskie są tam niezaprzeczalne.

Doskonałym przykładem jest Plac Grunwaldzki, z którego promieniście rozchodzą się ulice. Często zestawia się go z paryskim Placem Charles’a de Gaulle’a (kiedyś Placem Gwiazdy), gdzie zbiega się aż dwanaście alei. Ten unikalny układ nadaje Szczecinowi specyficzny klimat i wyróżnia go na mapie Polski.

Zieleń i architektura Szczecina

Plac Grunwaldzki to tylko jedno z wielu interesujących miejsc w Szczecinie. Miasto to może pochwalić się również obfitością zieleni. Nie bez przyczyny uważa się je za jedną z najbardziej zazielenionych metropolii w kraju. Liczne drzewa, skwery i szerokie aleje tworzą spokojną atmosferę, która odróżnia centrum Szczecina od innych dużych miast.

Rosnąca popularność Szczecina wśród turystów

Mimo że Szczecin przez długi czas pozostawał w cieniu bardziej znanych ośrodków, obecnie coraz częściej znajduje się na trasach wycieczek. Odwiedzający doceniają nie tylko jego zabytki i przeszłość, ale także bardziej kameralny klimat w porównaniu do najpopularniejszych polskich destynacji.

Do atutów miasta należą również bogata oferta kulturalna, bliskość przyrody, a także dogodne położenie niedaleko Morza Bałtyckiego i niemieckiej granicy. Wszystko to sprawia, że Szczecin to doskonały wybór zarówno na krótki weekend, jak i na dłuższe wakacje.