Wielkie otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Udostępniono listę atrakcji

Hotel Gołębiewski Pobierowo. Otwarcie za chwilę

Nadmorski gigant, o którym mówiło się latami nareszcie otwiera swoje drzwi dla pierwszych gości. Wielkie otwarcie Gołębiewskiego w Pobierowie zaplanowano na 10 czerwca 2026 roku. W ostatnich dniach na terenie kompleksu trwały intensywne prace porządkowe i organizacyjne. Obsługa dopinała szczegóły związane z funkcjonowaniem restauracji, stref rekreacyjnych, części konferencyjnej oraz Parku Wodnego Tropikana. Wszystko po to, aby już od pierwszego dnia pobytu goście mogli korzystać z pełnej oferty hotelu. Co więc czeka na pierwsze osoby, które będą miały okazję zapisać się na kartach hotelowej historii? Mamy listę atrakcji.

Tydzień pełen atrakcji. Co czeka gości podczas wielkiego otwarcia?

Z okazji inauguracji działalności organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W dniach od 10 do 16 czerwca na gości czeka mnóstwo animacji, zajęć sportowych, warsztatów i rozrywek. W programie znalazły się między innymi:

wielkie parady podwodnych i nadmorskich postaci oraz spotkania z bajkowymi bohaterami i hotelowymi maskotkami,

codzienne animacje dla dzieci, rodzinne gry terenowe i zabawy prowadzone przez animatorów,

warsztaty plastyczne, kulinarne i kreatywne,

mini disco czy strefa malowania twarzy i brokatowych tatuaży,

zajęcia dla nastolatków w Junior Clubie obejmujące integrację, zabawy zespołowe, dyskoteki i warsztaty kreatywne,

bogaty program aktywności w Parku Wodnym Tropikana,

relaksujące seanse saunowe i ceremonie aromatyczne w strefie wellness,

zajęcia sportowe i prozdrowotne dla dorosłych,

codzienne przejażdżki Grand Tour po okolicy hotelu,

recital fortepianowy na żywo w Kawiarni Patio,

wieczory taneczne z muzyką na żywo oraz występy DJ-a w Restauracji Monsoon,

kino familijne z wieczornymi seansami dla całych rodzin.

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Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Atrakcje dla całych rodzin nad Bałtykiem

Program inauguracji został przygotowany tak, aby każdy – niezależnie od wieku – znalazł coś dla siebie. Organizatorzy stawiają zarówno na aktywny wypoczynek, jak i relaks oraz wspólne spędzanie czasu w rodzinnym gronie.

Pierwsi goście przekroczą próg nowego hotelu nad Bałtykiem

10 czerwca oficjalnie rozpocznie się nowy rozdział w historii nadmorskiego Pobierowa. Po latach oczekiwań i licznych etapach realizacji inwestycji hotel otworzy swoje drzwi dla pierwszych gości. Teraz pozostały już tylko ostatnie szlify i odliczanie do wielkiego otwarcia. Wszystko jest gotowe na przyjęcie turystów, którzy jako pierwsi będą mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych na inauguracyjny tydzień działalności obiektu. Czy będą zadowoleni? O tym dowiemy się już jutro!