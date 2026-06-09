Wielkie otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Udostępniono listę atrakcji

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-09 7:30

Już jutro, 10 czerwca, nastąpi długo wyczekiwane otwarcie nowego hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Po miesiącach przygotowań, testów i dopracowywania najdrobniejszych szczegółów, jeden z największych i najbardziej nowoczesnych obiektów wypoczynkowych nad polskim Bałtykiem przyjmie pierwszych gości.

Hotel Gołębiewski Pobierowo. Otwarcie za chwilę

Nadmorski gigant, o którym mówiło się latami nareszcie otwiera swoje drzwi dla pierwszych gości. Wielkie otwarcie Gołębiewskiego w Pobierowie zaplanowano na 10 czerwca 2026 roku. W ostatnich dniach na terenie kompleksu trwały intensywne prace porządkowe i organizacyjne. Obsługa dopinała szczegóły związane z funkcjonowaniem restauracji, stref rekreacyjnych, części konferencyjnej oraz Parku Wodnego Tropikana. Wszystko po to, aby już od pierwszego dnia pobytu goście mogli korzystać z pełnej oferty hotelu. Co więc czeka na pierwsze osoby, które będą miały okazję zapisać się na kartach hotelowej historii? Mamy listę atrakcji.

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Tydzień pełen atrakcji. Co czeka gości podczas wielkiego otwarcia?

Z okazji inauguracji działalności organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W dniach od 10 do 16 czerwca na gości czeka mnóstwo animacji, zajęć sportowych, warsztatów i rozrywek. W programie znalazły się między innymi:

  • wielkie parady podwodnych i nadmorskich postaci oraz spotkania z bajkowymi bohaterami i hotelowymi maskotkami,
  • codzienne animacje dla dzieci, rodzinne gry terenowe i zabawy prowadzone przez animatorów,
  • warsztaty plastyczne, kulinarne i kreatywne,
  • mini disco czy strefa malowania twarzy i brokatowych tatuaży,
  • zajęcia dla nastolatków w Junior Clubie obejmujące integrację, zabawy zespołowe, dyskoteki i warsztaty kreatywne,
  • bogaty program aktywności w Parku Wodnym Tropikana,
  • relaksujące seanse saunowe i ceremonie aromatyczne w strefie wellness,
  • zajęcia sportowe i prozdrowotne dla dorosłych,
  • codzienne przejażdżki Grand Tour po okolicy hotelu,
  • recital fortepianowy na żywo w Kawiarni Patio,
  • wieczory taneczne z muzyką na żywo oraz występy DJ-a w Restauracji Monsoon,
  • kino familijne z wieczornymi seansami dla całych rodzin.

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Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie
Galeria zdjęć 18

Atrakcje dla całych rodzin nad Bałtykiem

Program inauguracji został przygotowany tak, aby każdy – niezależnie od wieku – znalazł coś dla siebie. Organizatorzy stawiają zarówno na aktywny wypoczynek, jak i relaks oraz wspólne spędzanie czasu w rodzinnym gronie.

Pierwsi goście przekroczą próg nowego hotelu nad Bałtykiem

10 czerwca oficjalnie rozpocznie się nowy rozdział w historii nadmorskiego Pobierowa. Po latach oczekiwań i licznych etapach realizacji inwestycji hotel otworzy swoje drzwi dla pierwszych gości. Teraz pozostały już tylko ostatnie szlify i odliczanie do wielkiego otwarcia. Wszystko jest gotowe na przyjęcie turystów, którzy jako pierwsi będą mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych na inauguracyjny tydzień działalności obiektu. Czy będą zadowoleni? O tym dowiemy się już jutro!

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HENRYK GOŁĘBIEWSKI
HOTEL GOŁĘBIEWSKI