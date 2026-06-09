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Gołębiewski Pobierowo. Wielkie otwarcie hotelu
Po wielu latach przygotowań Hotel Gołębiewski w Pobierowie rozpoczyna działalność. Oficjalne otwarcie obiektu zaplanowano na środę 10 czerwca 2026 roku. Inwestycja, która od lat budziła duże zainteresowanie mieszkańców regionu oraz branży turystycznej, ma stać się jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych kompleksów hotelowych nad polskim morzem.
Nowy obiekt będzie oferował tysiące miejsc noclegowych, rozbudowaną strefę rekreacyjną, restauracje oraz zaplecze konferencyjne. Zarząd hotelu liczy na duże zainteresowanie turystów już w pierwszych tygodniach funkcjonowania, lecz - co ciekawe - nadal nie ma skompletowanej załogi w stu procentach.
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Trwa rekrutacja do pracy w hotelu Gołębiewski w Pobierowie
Mimo zbliżającego się otwarcia giganta nad morzem, proces rekrutacyjny nadal trwa. Hotel poszukuje pracowników do różnych działów, zarówno związanych z obsługą gości, jak i zapleczem gastronomicznym czy strefą wellness. Poniżej prezentujemy listę stanowisk, na które nadal są otwarte rekrutacje:
- Magazynier K/M w dziale gastronomii Gołębiewski
- Kucharz
- Sushi Master
- Kelner
- Kucharz kuchni orientalnej
- Terapeuta SPA, masażysta
- Specjalista ds. realizacji wydarzeń
- Pracownik pralni
- Holowa
- Pracownik ochrony
- Piekarz
- Pokojowy
- Pomoc Kuchenna
- Techni basenowy
- Deserowy.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Największy hotel nad Bałtykiem - Gołębiewski w Pobierowie
Hotel Gołębiewski w Pobierowie szykuje się na otwarcie. Co czeka na gości?
Już w najbliższych dniach Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyjmie pierwszych gości. Jeden z największych i najbardziej wyczekiwanych obiektów hotelowych nad Bałtykiem ma oferować nie tylko komfortowe noclegi, ale także rozbudowaną strefę rekreacyjną, bogate zaplecze gastronomiczne oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi. Będzie to bez wątpienia nowa wizytówka Pobierowa, która z pewnością sprawi, że miejscowość zyska na popularności.
Atrakcje dla gości hotelu
Na gości Hotelu Gołębiewski w Pobierowie od 10 czerwca będzie czekał tydzień pełen atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazły się m.in. animacje dla dzieci, parady bajkowych i nadmorskich postaci, warsztaty kreatywne, mini disco, kino familijne, zabawy w Parku Wodnym Tropikana, seanse saunowe oraz zajęcia fitness dla dorosłych. Nie zabraknie też muzyki na żywo, wieczorów tanecznych, DJ-a w Restauracji Monsoon, recitalów fortepianowych i specjalnych aktywności dla młodzieży w Junior Clubie. Cały harmonogram udostępniono na stronie hotelu.