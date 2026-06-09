Gołębiewski w Pobierowie otwiera się w środę. Rekrutacja pracowników trwa. Szukają terapeutów, kucharzy i kelnerów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-09 6:45

Hotel Gołębiewski w Pobierowie rozpoczyna działalność już w środę 10 czerwca. Mimo to, jeden z największych obiektów turystycznych nad polskim morzem wciąż kompletuje załogę i prowadzi nabór na wiele stanowisk. Kogo konkretnie szukają?

Gołębiewski Pobierowo. Wielkie otwarcie hotelu

Po wielu latach przygotowań Hotel Gołębiewski w Pobierowie rozpoczyna działalność. Oficjalne otwarcie obiektu zaplanowano na środę 10 czerwca 2026 roku. Inwestycja, która od lat budziła duże zainteresowanie mieszkańców regionu oraz branży turystycznej, ma stać się jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych kompleksów hotelowych nad polskim morzem.

Nowy obiekt będzie oferował tysiące miejsc noclegowych, rozbudowaną strefę rekreacyjną, restauracje oraz zaplecze konferencyjne. Zarząd hotelu liczy na duże zainteresowanie turystów już w pierwszych tygodniach funkcjonowania, lecz - co ciekawe - nadal nie ma skompletowanej załogi w stu procentach.

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Trwa rekrutacja do pracy w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Mimo zbliżającego się otwarcia giganta nad morzem, proces rekrutacyjny nadal trwa. Hotel poszukuje pracowników do różnych działów, zarówno związanych z obsługą gości, jak i zapleczem gastronomicznym czy strefą wellness. Poniżej prezentujemy listę stanowisk, na które nadal są otwarte rekrutacje:

  • Magazynier K/M w dziale gastronomii Gołębiewski
  • Kucharz
  • Sushi Master
  • Kelner
  • Kucharz kuchni orientalnej
  • Terapeuta SPA, masażysta
  • Specjalista ds. realizacji wydarzeń
  • Pracownik pralni
  • Holowa
  • Pracownik ochrony
  • Piekarz
  • Pokojowy
  • Pomoc Kuchenna
  • Techni basenowy
  • Deserowy.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Największy hotel nad Bałtykiem - Gołębiewski w Pobierowie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie przypomina z daleka ogromny okręt pasażerski
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Hotel Gołębiewski w Pobierowie szykuje się na otwarcie. Co czeka na gości?

Już w najbliższych dniach Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyjmie pierwszych gości. Jeden z największych i najbardziej wyczekiwanych obiektów hotelowych nad Bałtykiem ma oferować nie tylko komfortowe noclegi, ale także rozbudowaną strefę rekreacyjną, bogate zaplecze gastronomiczne oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi. Będzie to bez wątpienia nowa wizytówka Pobierowa, która z pewnością sprawi, że miejscowość zyska na popularności.

Atrakcje dla gości hotelu

Na gości Hotelu Gołębiewski w Pobierowie od 10 czerwca będzie czekał tydzień pełen atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazły się m.in. animacje dla dzieci, parady bajkowych i nadmorskich postaci, warsztaty kreatywne, mini disco, kino familijne, zabawy w Parku Wodnym Tropikana, seanse saunowe oraz zajęcia fitness dla dorosłych. Nie zabraknie też muzyki na żywo, wieczorów tanecznych, DJ-a w Restauracji Monsoon, recitalów fortepianowych i specjalnych aktywności dla młodzieży w Junior Clubie. Cały harmonogram udostępniono na stronie hotelu.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie
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HOTEL GOŁĘBIEWSKI
GOŁĘBIEWSKI