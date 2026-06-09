Gołębiewski Pobierowo. Wielkie otwarcie hotelu

Po wielu latach przygotowań Hotel Gołębiewski w Pobierowie rozpoczyna działalność. Oficjalne otwarcie obiektu zaplanowano na środę 10 czerwca 2026 roku. Inwestycja, która od lat budziła duże zainteresowanie mieszkańców regionu oraz branży turystycznej, ma stać się jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych kompleksów hotelowych nad polskim morzem.

Nowy obiekt będzie oferował tysiące miejsc noclegowych, rozbudowaną strefę rekreacyjną, restauracje oraz zaplecze konferencyjne. Zarząd hotelu liczy na duże zainteresowanie turystów już w pierwszych tygodniach funkcjonowania, lecz - co ciekawe - nadal nie ma skompletowanej załogi w stu procentach.

Trwa rekrutacja do pracy w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Mimo zbliżającego się otwarcia giganta nad morzem, proces rekrutacyjny nadal trwa. Hotel poszukuje pracowników do różnych działów, zarówno związanych z obsługą gości, jak i zapleczem gastronomicznym czy strefą wellness. Poniżej prezentujemy listę stanowisk, na które nadal są otwarte rekrutacje:

Magazynier K/M w dziale gastronomii Gołębiewski

Kucharz

Sushi Master

Kelner

Kucharz kuchni orientalnej

Terapeuta SPA, masażysta

Specjalista ds. realizacji wydarzeń

Pracownik pralni

Holowa

Pracownik ochrony

Piekarz

Pokojowy

Pomoc Kuchenna

Techni basenowy

Deserowy.

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Największy hotel nad Bałtykiem - Gołębiewski w Pobierowie

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Hotel Gołębiewski w Pobierowie szykuje się na otwarcie. Co czeka na gości?

Już w najbliższych dniach Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyjmie pierwszych gości. Jeden z największych i najbardziej wyczekiwanych obiektów hotelowych nad Bałtykiem ma oferować nie tylko komfortowe noclegi, ale także rozbudowaną strefę rekreacyjną, bogate zaplecze gastronomiczne oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi. Będzie to bez wątpienia nowa wizytówka Pobierowa, która z pewnością sprawi, że miejscowość zyska na popularności.

Atrakcje dla gości hotelu

Na gości Hotelu Gołębiewski w Pobierowie od 10 czerwca będzie czekał tydzień pełen atrakcji dla całych rodzin. W programie znalazły się m.in. animacje dla dzieci, parady bajkowych i nadmorskich postaci, warsztaty kreatywne, mini disco, kino familijne, zabawy w Parku Wodnym Tropikana, seanse saunowe oraz zajęcia fitness dla dorosłych. Nie zabraknie też muzyki na żywo, wieczorów tanecznych, DJ-a w Restauracji Monsoon, recitalów fortepianowych i specjalnych aktywności dla młodzieży w Junior Clubie. Cały harmonogram udostępniono na stronie hotelu.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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