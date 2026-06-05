Kolejna zmiana otwarcia hotelu Gołębiewski. "Skala przerosła nasze oczekiwania"

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Hotel Gołębiewski Pobierowo otwarcie
O hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest w ostatnim czasie naprawdę głośno. Od lat wielokrotnie pisaliśmy już o planowanym otwarciu obiektu, które nie dochodziło do skutku. Teraz jednak wiemy, że oficjalne otwarcie giganta nad morzem w końcu się odbędzie i to jeszcze w tym miesiącu! Na koniec maja 2026 właściciele kolosa ogłosili, iż przyjęcie pierwszych gości nastąpi 26 czerwca 2026 roku o czym więcej pisaliśmy tutaj: Hotel Gołębiewski w Pobierowie rusza z rezerwacjami. Gigant szykuje się na masowe zainteresowanie. Z czasem jednak okazało się, że obiekt zmienia datę otwarcia i ponownie mamy nowy termin. Kiedy więc Gołębiewski będzie otwarty?
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Kiedy otwiera się hotel Gołębiewski w Pobierowie?
Gołębiewski w Pobierowie otwiera się 10 czerwca 2026 roku. To kolejna już zmiana daty otwarcie, lecz wszystko wskazuje na to, że ostatnia. Dlaczego jednak hotel postanowił otworzyć się - ku zdziwieniu wielu - wcześniej? Wpływ na to miało duże zainteresowanie ze strony turystów, którzy stale rezerwowali pokoje i wydzwaniali na recepcję.
Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania naszym nadmorskim obiektem, jednak skala przerosła nasze oczekiwania. Przez pierwszą dobę pracowaliśmy na mocno zwiększonych obrotach, jednak z dumą mogę powiedzieć, że stanęliśmy na wysokości zadania. Hotel Gołębiewski w Pobierowie rozpocznie sezon wakacyjny z przytupem - komentowała Marta Masłowska, dyrektorka sprzedaży w Hotelu Gołębiewski.
Teraz więc zainteresowani mogą szyciej skorzystać z pobytów i cieszyć się luksusem nad samym morzem. Co ciekawe jednak, nie wszystkim taki pomysł przypadł do gustu.
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Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]
Fala krytyki dotknęła hotel Gołębiewski w Pobierowie. Wszystko przez nową datę otwarcia
Okazuje się, że choć nowa data otwarcia hotelu Gołębiewski mogła wydawać się świetnym pomysłem, to nie według każdego takowym była. Spora część osób uważa, że to zły pomysł, a internauci piszą, iż są zniesmaczeni. Dlaczego? Tego dowiecie się w naszym poprzednim artykule tutaj: Potężna krytyka hotelu Gołębiewski w Pobierowie."Jestem zniesmaczona"