Kolejna zmiana otwarcia hotelu Gołębiewski. "Skala przerosła nasze oczekiwania"

Hotel Gołębiewski Pobierowo otwarcie

O hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest w ostatnim czasie naprawdę głośno. Od lat wielokrotnie pisaliśmy już o planowanym otwarciu obiektu, które nie dochodziło do skutku. Teraz jednak wiemy, że oficjalne otwarcie giganta nad morzem w końcu się odbędzie i to jeszcze w tym miesiącu! Na koniec maja 2026 właściciele kolosa ogłosili, iż przyjęcie pierwszych gości nastąpi 26 czerwca 2026 roku o czym więcej pisaliśmy tutaj: Hotel Gołębiewski w Pobierowie rusza z rezerwacjami. Gigant szykuje się na masowe zainteresowanie. Z czasem jednak okazało się, że obiekt zmienia datę otwarcia i ponownie mamy nowy termin. Kiedy więc Gołębiewski będzie otwarty?

Kiedy otwiera się hotel Gołębiewski w Pobierowie?

Gołębiewski w Pobierowie otwiera się 10 czerwca 2026 roku. To kolejna już zmiana daty otwarcie, lecz wszystko wskazuje na to, że ostatnia. Dlaczego jednak hotel postanowił otworzyć się - ku zdziwieniu wielu - wcześniej? Wpływ na to miało duże zainteresowanie ze strony turystów, którzy stale rezerwowali pokoje i wydzwaniali na recepcję.

Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania naszym nadmorskim obiektem, jednak skala przerosła nasze oczekiwania. Przez pierwszą dobę pracowaliśmy na mocno zwiększonych obrotach, jednak z dumą mogę powiedzieć, że stanęliśmy na wysokości zadania. Hotel Gołębiewski w Pobierowie rozpocznie sezon wakacyjny z przytupem - komentowała Marta Masłowska, dyrektorka sprzedaży w Hotelu Gołębiewski.

Teraz więc zainteresowani mogą szyciej skorzystać z pobytów i cieszyć się luksusem nad samym morzem. Co ciekawe jednak, nie wszystkim taki pomysł przypadł do gustu.

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Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Okazuje się, że choć nowa data otwarcia hotelu Gołębiewski mogła wydawać się świetnym pomysłem, to nie według każdego takowym była. Spora część osób uważa, że to zły pomysł, a internauci piszą, iż są zniesmaczeni. Dlaczego? Tego dowiecie się w naszym poprzednim artykule tutaj: Potężna krytyka hotelu Gołębiewski w Pobierowie."Jestem zniesmaczona"

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